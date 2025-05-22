Бельский мост в Уфе получил регулируемую подсветку

В Уфе включили новую подсветку Бельского моста — теперь по вечерам он переливается всеми цветами радуги. Мэр города Ратмир Мавлиев лично представил обновление, поблагодарил руководство республики за финансирование и даже показал, как свет можно переключать на любой вкус.

Горожане, как водится, разделились на два лагеря: одним мост «всё краше и краше», другим — хоть светись, хоть нет, «ехать-то невозможно». В комментариях уфимцы шутят, мол, теперь хоть ямы видно лучше будет, а некоторые требуют: «Давайте сначала дороги, потом гирлянды».

— Весь город одуванчиками зарос, трава по колено, а Мавлиев с фонариками играется, — пишет в соцсетях Сергей Р.

— Самый доступный вид фальш отделки города чтоб показать, как у нас красиво, а асфальт сыпется и образовывается колея с прошлого года и даже отсутствует ямочный ремонт, — жалуется Dennis.

— Сначала порядок, потом красота. Вы дома тоже так делаете? Сначала красоту наводите, потом ремонт и убираетесь? – вопрошает Angelok.

— Поскольку красивое освещение выглядит роскошно и дорого, люди считают, что тратить десятки миллионов на него стоит. На самом деле, часто используются китайские дешевые лампочки с коротким сроком службы. Подумайте, кому это может быть выгодно, — комментирует пользователь с ником Новый.

— Я 4 новые покрышки убил за один сезон, вернее за 100 дней, из которых дней 40 ездила машина, а 60 дней простаивала, — пишет Ildar Zia.

— Ничего не понимаете, подсветка моста делается для того чтобы во время движения по мосту, была видна яма на дороге. Яма будет светиться снизу и ты увидишь что это яма, — отшучивается Наил.

Бельский мост теперь точно не потеряешь ночью. А вот как найти в темноте нормальную дорогу — вопрос всё тот же.