Бастрыкин взялся за агрессивных собак в Уфе

В Уфе стаи псов терроризируют целый квартал. Местные власти отмалчивались, пока одна из жительниц не достучалась до главы СК. Теперь всё серьёзно.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование дела о бездействии уфимских служб отлова. Как сообщает Информационный центр ведомства, исполнение его поручения будет курировать центральный аппарат СК.

Горожанка рассказала, что в уфимском квартале Энтузиастов рядом с жилыми домами и школой давно обосновались своры агрессивных псов, которые регулярно кидаются на прохожих.

Родители всерьёз тревожатся за безопасность своих детей, возвращающихся с учёбы. При этом проблема не решается уже долгое время.

Бесчисленные жалобы в профильные службы оставались без ответа. Никаких результатов многочисленные обращения в инстанции не принесли, и ситуация только накалялась.

Следователи в Башкирии уже запустили уголовное производство по факту халатности. Теперь и. о. руководителя СУ СК по республике Марат Галиханов должен будет предоставить Александру Бастрыкину детальный отчёт о ходе расследования.

Проблема актуальна для многих регионов. Весной 2025-го председатель СК также инициировал проверку в Тамбовской области после сообщений о нападении псов на ребёнка. Часто толчком для федерального вмешательства становятся именно обращения простых граждан, уставших от бездействия на местах.