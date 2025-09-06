0
14 часов
Новости

Бастрыкин взялся за агрессивных собак в Уфе

В Уфе стаи псов терроризируют целый квартал. Местные власти отмалчивались, пока одна из жительниц не достучалась до главы СК. Теперь всё серьёзно.
Александр Бастрыкин
©Александр Бастрыкин / Telegram

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование дела о бездействии уфимских служб отлова. Как сообщает Информационный центр ведомства, исполнение его поручения будет курировать центральный аппарат СК.

Горожанка рассказала, что в уфимском квартале Энтузиастов рядом с жилыми домами и школой давно обосновались своры агрессивных псов, которые регулярно кидаются на прохожих.

Родители всерьёз тревожатся за безопасность своих детей, возвращающихся с учёбы. При этом проблема не решается уже долгое время.

Бесчисленные жалобы в профильные службы оставались без ответа. Никаких результатов многочисленные обращения в инстанции не принесли, и ситуация только накалялась.

Следователи в Башкирии уже запустили уголовное производство по факту халатности. Теперь и. о. руководителя СУ СК по республике Марат Галиханов должен будет предоставить Александру Бастрыкину детальный отчёт о ходе расследования.

Проблема актуальна для многих регионов. Весной 2025-го председатель СК также инициировал проверку в Тамбовской области после сообщений о нападении псов на ребёнка. Часто толчком для федерального вмешательства становятся именно обращения простых граждан, уставших от бездействия на местах.

Похожие записи
0
06.09.2025
Криминал

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разбитой дороги в Башкирии

дорога в ямах
Жители Красноусольского годами жаловались на дорогу, уничтоженную грузовиками. Местные власти их игнорировали, но история дошла до СК. Теперь будет уголовное дело.
0
05.09.2025
Криминал

В Башкирии арестовали мужчину по обвинению в убийстве и расчленении подруги

арест преступника
Житель Белебея поссорился с подругой и задушил её. Почти месяц держал тело в погребе, а потом расчленил топором и развёз останки по лесу.
0
03.09.2025
Криминал

Бастрыкин взял на контроль расследование драки в кадетской школе Уфы

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично взялся за дело о массовой драке кадетов. Следователям придётся отчитаться, почему общественность сомневается в их выводах.
1
27.08.2025
Криминал

В Башкирии возбудили дело на подростков, державших в страхе сверстников

драка детей
В башкирском Октябрьском группа подростков держала в страхе сверстников: избивала, унижала и отбирала деньги. Родители жаловались, но безрезультатно. Теперь историей занялся Следственный комитет.
0
27.08.2025
Новости

Глава СК взял под личный контроль дело о травмированном младенце в роддоме Уфы

красный крест на автомобиле скорой помощи
Жительница Уфы обвинила персонал перинатального центра в тяжелых травмах новорожденного. Дело тянулось полтора года, пока им не заинтересовался лично глава СК.
0
19.08.2025
Происшествия

Глава СК РФ взял на контроль дело о массовом отравлении в детском лагере в Башкирии

проверка прокуратуры
17 августа оттуда с признаками отравления в больницу Стерлитамака доставили 22 ребенка и троих сотрудников
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.