Бастрыкин взялся за агрессивных собак в Уфе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование дела о бездействии уфимских служб отлова. Как сообщает Информационный центр ведомства, исполнение его поручения будет курировать центральный аппарат СК.
Горожанка рассказала, что в уфимском квартале Энтузиастов рядом с жилыми домами и школой давно обосновались своры агрессивных псов, которые регулярно кидаются на прохожих.
Родители всерьёз тревожатся за безопасность своих детей, возвращающихся с учёбы. При этом проблема не решается уже долгое время.
Бесчисленные жалобы в профильные службы оставались без ответа. Никаких результатов многочисленные обращения в инстанции не принесли, и ситуация только накалялась.
Следователи в Башкирии уже запустили уголовное производство по факту халатности. Теперь и. о. руководителя СУ СК по республике Марат Галиханов должен будет предоставить Александру Бастрыкину детальный отчёт о ходе расследования.
Проблема актуальна для многих регионов. Весной 2025-го председатель СК также инициировал проверку в Тамбовской области после сообщений о нападении псов на ребёнка. Часто толчком для федерального вмешательства становятся именно обращения простых граждан, уставших от бездействия на местах.