Башстат: жительницы Башкирии тратят на быт и детей втрое больше времени, чем мужчины

Башстат подсчитал, как женщины и мужчины республики распределяют время в течение суток. Разрыв составил почти три раза.
женщина занятая домашними делами
Жительницы Башкортостана тратят на домашние дела почти втрое больше времени, чем мужчины, сообщает Коммерсант-Уфа. Это следует из данных Башстата о использовании суточного фонда времени за 2024 год.

Согласно исследованию, на воспитание детей женщины расходуют в 3,2 раза больше часов, чем мужчины. В выходные разрыв сокращается — до 1,8 раза. На ведение хозяйства уходит в 2,9 раза больше времени у женщин в будни и в 2,2 раза — по выходным.

По данным Росстата за 2024 год, в целом по России женщины ежедневно тратили на бытовые дела и уход за близкими 235 минут, тогда как мужчины — 102 минуты. В 2019 году показатели составляли 260 и 113 минут соответственно, то есть разрыв сократился, но остаётся заметным.

Образование и медицина: где доминирует женский труд

К началу 2023 года в Башкирии проживало 2,1 млн женщин, что составляло 52,7% всего населения. При этом они активно участвуют в экономике: 898,2 тыс. жительниц республики входят в состав рабочей силы (у мужчин — свыше 1 млн).

Больше всего женщин занято в образовании — 84,2% от всех работников отрасли, в здравоохранении и соцобслуживании — 81,6%, в торговле и общепите — 66,2%. Работающие женщины имеют более высокий уровень образования: доля с высшим образованием среди них — 38%, тогда как среди мужчин — 25,6%.

Мнение Курултая: почему мужчины чаще работают официально

Депутат Госсобрания — Курултая Рустем Ахунов отмечал, что мужчины участвуют в рабочей силе активнее женщин: работают 67,3% мужчин и 50,5% женщин. Разрыв депутат связал с укладом жизни в сельской местности, где женщины реже устраиваются на официальную работу.

