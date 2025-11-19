0
5 часов
Башстат опубликовал тревожный отчет: вот что сильнее всего подорожало в октябре

Стоимость свежих помидоров в Башкирии по итогам октября выросла почти на 35%, что стало самым значительным показателем в отчете Башкортостанстата о динамике цен на продовольственные товары. Существенное удорожание также затронуло куриные яйца и ряд других овощей и фруктов.
продукты на полках магазина
© UTV

Согласно официальным данным, опубликованным территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по РБ, средняя потребительская цена килограмма помидоров в регионе достигла 188,72 рубля. Этот показатель отражает рост стоимости на 34,98% всего за один месяц.

Второе место в списке товаров с наиболее заметным удорожанием заняли куриные яйца. За октябрь их средняя стоимость увеличилась на 14,78%, составив 68,57 рубля за десяток. Тройку лидеров замыкают свежие огурцы, цена на которые выросла на 11,78% — до 104,58 рубля за килограмм.

Статистический мониторинг также выявил повышение цен на другие категории плодоовощной продукции. Так, белокочанная капуста подорожала на 8,67%, виноград — на 7,95%, а лимоны — на 7,37%. В этом же списке оказались бананы (+7%), апельсины (+5,87%) и груши (+3,50%).

Кроме того, был зафиксирован умеренный рост цен на некоторые виды круп — в среднем на 3,02%.

Тенденция к росту цен на овощи сохранилась и в начале ноября, как сообщал портал news-bash.ru. Стоимость помидоров приблизилась к отметке в 200 рублей, а рекордсменом по удорожанию стал черный чай, цена которого превысила 1200 рублей за килограмм. В Минторге региона это объясняют ростом затрат производителей на сырье и логистику.

Подобный рост цен на овощи и фрукты осенью является сезонным явлением для всей России. Он связан с сокращением запасов местного урожая и увеличением доли импортной продукции. По данным Минэкономразвития, в целом по стране в октябре плодоовощная продукция подорожала на 4,18%.

Общий фон инфляции также влияет на стоимость продуктов. В Башкирии годовая инфляция в сентябре ускорилась до 8,23%, что оказалось выше общероссийского показателя. В целом по России продовольственная инфляция в годовом выражении в октябре достигла 9,25%.

