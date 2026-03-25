БашРТС объяснила, почему невозможно быстро снизить температуру батарей

Из-за аномально тёплой погоды жители Башкирии пожаловались на перегрев в квартирах. Компания БашРТС ответила на претензии и объяснила техническую причину происходящего.

БашРТС в марте отреагировала на поток жалоб от жителей республики: в домах стало слишком жарко из-за нетипично тёплой для этого месяца погоды. Компания объяснила, почему оперативно убавить тепло технически невозможно.

Причина — в инерционности системы теплоснабжения: любое изменение в подаче тепла отражается на температуре в квартирах не сразу, а спустя несколько часов или даже суток. Режим теплоподачи устанавливают исходя из среднесуточных прогнозов погоды, а минимально допустимая температура теплоносителя составляет 70 градусов — так как его используют одновременно и для горячего водоснабжения.

Тепло поступает в дома по двум схемам. В первом случае — через центральный тепловой пункт (ЦТП), которым управляет БашРТС: при уличной температуре +8°C минимальная температура на выходе составляет 42 градуса. Во втором — через индивидуальный тепловой пункт (ИТП), находящийся в управлении управляющей компании. В этом варианте БашРТС поставляет лишь теплоноситель, не участвуя в регулировке.

БашРТС уточнила: именно управляющие организации отвечают за распределение тепла внутри зданий. Жителям, которым слишком жарко, рекомендовано обращаться непосредственно к своей управляющей компании.

В апреле 2025 года БашРТС перевела систему теплоснабжения на минимально возможные параметры в связи с весенним потеплением. Температуру теплоносителя на выходе из теплоисточников снизили до 70°C, что позволило поддержать температуру воды на нормативном уровне в 60°C. Тогда же компания сообщила, что досрочное прекращение подачи тепла создаёт риски при резком похолодании.

В зоне обслуживания БашРТС насчитывается 37 котельных, в том числе 11 крупных котельных цехов и 25 малых, а также 350 ЦТП и 22 насосных станции. Отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура превышает +8°C на протяжении пяти дней.

Согласно СНиП 41-02-2003, минимальная температура воды в подающем трубопроводе для закрытой тепловой системы составляет 70 °C.