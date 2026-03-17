«Башнефть» в шестой раз с начала года повысила цены на бензин в Башкирии

С 17 марта на заправках «Башнефть-Розница» бензин подорожал на 30 копеек — это шестое повышение с начала 2026 года. Публикуем актуальные цены на все марки топлива.

После обновления цен АИ-92 стоит 61,15 руб. за литр, улучшенный АИ-92 ATUM — 62,5 руб. Литр АИ-95 обойдётся в 65,15 руб., версия ATUM — в 66,4 руб. АИ-100 подорожал до 87,95 руб. Цена зимнего дизельного топлива не изменилась — 74,6 руб. за литр.

Как сообщал РБК Уфа, с 1 марта компания уже повышала стоимость всех марок бензина на 30–50 коп. Затем отдельно подорожал АИ-100 — ещё на 50 коп., до 87,65 руб. Остальные марки и дизтопливо тогда остались без изменений.

С 1 января 2026 года «Башнефть-Розница» подняла цены на бензин и дизель сразу на 0,95–1,4 рубля. Базовый АИ-92 тогда стоил 59,95 рубля, а АИ-100 вырос на максимальные 1,4 рубля — до 86,05 рубля за литр.

По данным Росстата на 24 февраля, средняя стоимость бензина в Башкирии составляла 63,74 рубля за литр — на 28 копеек больше, чем неделей ранее. Топливо в республике остаётся одним из самых доступных в Приволжском федеральном округе.

За 2025 год бензин в Башкирии подорожал более чем на 8%. Эксперты прогнозировали, что в 2026 году рост составит 10–12%, а литр АИ-95 может достичь 70–73 рублей.