«Башнефть» снова подняла цены: это 14-ое подорожание бензина с начала года

Водители в Башкирии снова столкнулись с неприятным сюрпризом на заправках. С 5 августа сеть АЗС «Башнефть-Розница» в очередной раз повысила стоимость бензина, на этот раз на 30 копеек. Это уже 14-е подорожание с начала 2025 года, предыдущее было совсем недавно — 20 июля.
Новые цены выглядят так:
- АИ-92: 56,35 руб./литр
- АИ-92 ATUM: 57,45 руб./литр
- АИ-95: 60,20 руб./литр
- АИ-95 ATUM: 61,25 руб./литр
Стоимость дизельного топлива (68,60 руб.) и высокооктанового АИ-100 (80,65 руб.) пока осталась без изменений.
Это повышение не стало неожиданностью, а последовало сразу за рекордом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Накануне, 4 августа, стоимость бензина «Премиум-95» впервые в истории пробила отметку в 77 тыс. рублей за тонну.
Часто задаваемые вопросы
Почему введенный запрет на экспорт бензина не остановил рост цен?
Несмотря на то, что правительство ввело полный запрет на экспорт бензина до 31 августа 2025 года, распространив его с 29 июля и на самих производителей, эта мера не смогла мгновенно сбить цены по нескольким причинам.
Основная цель — стабилизация. Главная задача эмбарго — не резкое снижение цен, а стабилизация рынка в период пикового сезонного спроса, связанного с сезоном отпусков и сельскохозяйственными работами.
Проблема нехватки производства. Эксперты отмечают, что запрет на экспорт является эффективным, но временным механизмом. Он не решает ключевую проблему — недостаточный объем производства топлива, особенно высокооктанового, внутри страны.
Незначительные объемы экспорта. Объем бензина, который поставлялся на экспорт, относительно мал по сравнению с внутренним потреблением. Поэтому прекращение экспорта не создает мгновенного избытка топлива на внутреннем рынке, способного кардинально обрушить цены.
Основная цель — стабилизация. Главная задача эмбарго — не резкое снижение цен, а стабилизация рынка в период пикового сезонного спроса, связанного с сезоном отпусков и сельскохозяйственными работами.
Проблема нехватки производства. Эксперты отмечают, что запрет на экспорт является эффективным, но временным механизмом. Он не решает ключевую проблему — недостаточный объем производства топлива, особенно высокооктанового, внутри страны.
Незначительные объемы экспорта. Объем бензина, который поставлялся на экспорт, относительно мал по сравнению с внутренним потреблением. Поэтому прекращение экспорта не создает мгновенного избытка топлива на внутреннем рынке, способного кардинально обрушить цены.
Как цены в сети «Башнефть» соотносятся с ценами в других регионах и по стране в целом?
Рост цен является общероссийской тенденцией, и цены в Башкирии не самые высокие по стране.
Средняя цена по России. На 5 августа 2025 года средняя стоимость бензина АИ-95 в России составляла 62,05 руб. за литр, а АИ-92 — 58,12 руб. за литр. Это выше, чем новые цены в сети «Башнефть» (60,20 руб. за АИ-95 и 56,35 руб. за АИ-92).
Цены в Москве. В столице цены традиционно выше. По состоянию на 4 августа средняя цена АИ-95 в Москве достигла 65,09 руб./л, а АИ-92 — 58,91 руб./л.
Цены у других сетей. Рост наблюдается и у других крупных игроков. Например, на АЗС «Газпромнефть» в Татарстане к 1 августа цена АИ-95 выросла до 60,49 руб., а на заправках «Ирбис» — до 59,99 руб.
Средняя цена по России. На 5 августа 2025 года средняя стоимость бензина АИ-95 в России составляла 62,05 руб. за литр, а АИ-92 — 58,12 руб. за литр. Это выше, чем новые цены в сети «Башнефть» (60,20 руб. за АИ-95 и 56,35 руб. за АИ-92).
Цены в Москве. В столице цены традиционно выше. По состоянию на 4 августа средняя цена АИ-95 в Москве достигла 65,09 руб./л, а АИ-92 — 58,91 руб./л.
Цены у других сетей. Рост наблюдается и у других крупных игроков. Например, на АЗС «Газпромнефть» в Татарстане к 1 августа цена АИ-95 выросла до 60,49 руб., а на заправках «Ирбис» — до 59,99 руб.
Каковы фундаментальные причины продолжающегося роста цен летом 2025 года?
Помимо рекордных цен на бирже, на стоимость топлива влияет комплекс факторов:
Сезонный спрос. Лето — традиционный период высокого спроса на топливо, что толкает цены вверх.
Проблемы с производством. Несмотря на оптимистичные прогнозы Минэнерго о росте производства в 2025 году, некоторые участники рынка выражают обеспокоенность из-за ремонтов на НПЗ, которые проводились в начале года.
Борьба с «серым» экспортом. Одной из причин продления ограничений на экспорт для непроизводителей была борьба с компаниями, которые закупали топливо на внутреннем рынке по низким ценам (благодаря государственному демпферу) и перепродавали его за рубеж.
Экономические факторы. На стоимость топлива также влияют ослабление курса рубля, которое удорожает импортное оборудование для нефтепереработки, и общая инфляция.
Сезонный спрос. Лето — традиционный период высокого спроса на топливо, что толкает цены вверх.
Проблемы с производством. Несмотря на оптимистичные прогнозы Минэнерго о росте производства в 2025 году, некоторые участники рынка выражают обеспокоенность из-за ремонтов на НПЗ, которые проводились в начале года.
Борьба с «серым» экспортом. Одной из причин продления ограничений на экспорт для непроизводителей была борьба с компаниями, которые закупали топливо на внутреннем рынке по низким ценам (благодаря государственному демпферу) и перепродавали его за рубеж.
Экономические факторы. На стоимость топлива также влияют ослабление курса рубля, которое удорожает импортное оборудование для нефтепереработки, и общая инфляция.
Чего ожидать от цен на бензин в ближайшем будущем?
Прогнозы экспертов и ведомств расходятся.
Риск дефицита. Некоторые аналитики предупреждают, что в августе-сентябре ситуация на топливном рынке может стать «крайне сложной», не исключены локальные дефициты в ряде регионов, как это было в предыдущие годы. Стабилизации цен они ожидают не раньше октября, когда спрос традиционно снижается.
Оптимизм Минэнерго. В то же время Министерство энергетики заявляет, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом, а годовые показатели производства превысят прошлогодние, что должно сохранить профицит на рынке.
Инфляционные ожидания. В целом, эксперты сходятся во мнении, что розничные цены на бензин в 2025 году, скорее всего, останутся в границах общей инфляции.
Риск дефицита. Некоторые аналитики предупреждают, что в августе-сентябре ситуация на топливном рынке может стать «крайне сложной», не исключены локальные дефициты в ряде регионов, как это было в предыдущие годы. Стабилизации цен они ожидают не раньше октября, когда спрос традиционно снижается.
Оптимизм Минэнерго. В то же время Министерство энергетики заявляет, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом, а годовые показатели производства превысят прошлогодние, что должно сохранить профицит на рынке.
Инфляционные ожидания. В целом, эксперты сходятся во мнении, что розничные цены на бензин в 2025 году, скорее всего, останутся в границах общей инфляции.