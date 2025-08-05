«Башнефть» снова подняла цены: это 14-ое подорожание бензина с начала года

Крупнейшая сеть АЗС в Башкирии, «Башнефть-Розница», в 14-й раз за год подняла цены на бензин. Подорожание на 30 копеек произошло сразу после очередного рекорда на товарно-сырьевой бирже и несмотря на все усилия правительства сдержать рост.

Водители в Башкирии снова столкнулись с неприятным сюрпризом на заправках. С 5 августа сеть АЗС «Башнефть-Розница» в очередной раз повысила стоимость бензина, на этот раз на 30 копеек. Это уже 14-е подорожание с начала 2025 года, предыдущее было совсем недавно — 20 июля.

Новые цены выглядят так:

АИ-92: 56,35 руб./литр

АИ-92 ATUM: 57,45 руб./литр

АИ-95: 60,20 руб./литр

АИ-95 ATUM: 61,25 руб./литр

Стоимость дизельного топлива (68,60 руб.) и высокооктанового АИ-100 (80,65 руб.) пока осталась без изменений.

Это повышение не стало неожиданностью, а последовало сразу за рекордом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Накануне, 4 августа, стоимость бензина «Премиум-95» впервые в истории пробила отметку в 77 тыс. рублей за тонну.