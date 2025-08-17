«Башнефть» поднимает цены на топливо в третий раз за август

С 17 августа на заправках «Башнефти» в Башкирии снова выросли цены на бензин. Стоимость самых популярных марок увеличилась на 30 копеек за литр. Это уже третье подорожание с начала месяца, пишет РБК-Уфа.
Новые цены за литр:
- АИ-92 — 56,95 ₽
- ATUM-92 — 58,05 ₽
- АИ-95 — 60,80 ₽
- ATUM-95 — 61,85 ₽
Это уже шестнадцатое изменение цен на заправках компании с начала года. В августе стоимость бензина поднимали также 5 и 10 числа, каждый раз на 30 копеек. Таким образом, всего за три недели месяца бензин подорожал на 90 копеек.
Цены на дизельное топливо и бензин АИ-100 остались прежними — 68,80 ₽ и 80,65 ₽ соответственно.
По данным на июнь, Башкирия занимала 38-е место в России по доступности бензина для населения.