«Башнефть» поднимает цены на топливо в третий раз за август

С 17 августа на заправках «Башнефти» в Башкирии снова выросли цены на бензин. Стоимость самых популярных марок увеличилась на 30 копеек за литр. Это уже третье подорожание с начала месяца, пишет РБК-Уфа.

Новые цены за литр:

АИ-92 — 56,95 ₽

ATUM-92 — 58,05 ₽

АИ-95 — 60,80 ₽

ATUM-95 — 61,85 ₽

Это уже шестнадцатое изменение цен на заправках компании с начала года. В августе стоимость бензина поднимали также 5 и 10 числа, каждый раз на 30 копеек. Таким образом, всего за три недели месяца бензин подорожал на 90 копеек.

Цены на дизельное топливо и бензин АИ-100 остались прежними — 68,80 ₽ и 80,65 ₽ соответственно.