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Башкирский регоператор нанял коллекторов за 21 млн рублей

©News-bash

Регоператор капремонта в Башкирии решил не церемониться с должниками и заключил контракт на 21 миллион рублей с уфимской коллекторской конторой ООО ПКО «Юристъ».

Фирма стала единственным участником тендера. За каждого должника готовы платить до 2,46 тысячи рублей, но победители согласились работать за 1,69 тысячи.

Коллекторы будут действовать в рамках закона — сначала досудебно, потом через суд. Контракт рассчитан на полгода, до конца ноября 2025-го.

ООО ПКО «Юристъ» работает в этой сфере с 2006 года. В прошлом году заработали 11 миллионов рублей с прибылью в 1,2 миллиона. Кстати, не первый раз сотрудничают с регоператором — в 2023-2024 годах уже получили три контракта на 57 миллионов.

капремонт в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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