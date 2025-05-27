Башкирский регоператор нанял коллекторов за 21 млн рублей

Регоператор капремонта в Башкирии решил не церемониться с должниками и заключил контракт на 21 миллион рублей с уфимской коллекторской конторой ООО ПКО «Юристъ».

Фирма стала единственным участником тендера. За каждого должника готовы платить до 2,46 тысячи рублей, но победители согласились работать за 1,69 тысячи.

Коллекторы будут действовать в рамках закона — сначала досудебно, потом через суд. Контракт рассчитан на полгода, до конца ноября 2025-го.

ООО ПКО «Юристъ» работает в этой сфере с 2006 года. В прошлом году заработали 11 миллионов рублей с прибылью в 1,2 миллиона. Кстати, не первый раз сотрудничают с регоператором — в 2023-2024 годах уже получили три контракта на 57 миллионов.