Башкирский маэстро-изгнанник скончался в Крыму в 47 лет

В Крыму на 48-м году жизни скоропостижно скончался известный башкирский дирижёр и скрипач Рустэм Сулейманов. Предварительная причина смерти — оторвавшийся тромб ©АРТ-Квадрат
Музыкальный мир Башкирии осиротел. В Ялте на 48-м году жизни оборвался путь известного скрипача и дирижёра Рустэма Сулейманова. Как сообщают его родные, предварительной причиной скоропостижной кончины стал оторвавшийся тромб. Сейчас тело музыканта находится в местном морге, а близкие решают вопрос о его перевозке на родину для похорон.
Сулейманов был знаковой, но весьма противоречивой фигурой. В последние годы он проживал в Санкт-Петербурге, по словам некоторых, оказавшись в «чёрном списке» в родной республике из-за конфликтов с властями. Его называли неудобным и мятежным, но при этом безмерно талантливым.
Родился маэстро в Стерлитамаке в семье оперного певца. Его карьера была похожа на стремительное крещендо: после учёбы в Уфе и Питере он возглавил Национальный симфонический оркестр Башкирии, где занимал пост худрука с 2011 по 2014 год.
Именно Сулейманов подарил Уфе первую в её истории «Симфоническую ночь» — знаменитый опен-эйр в амфитеатре, который быстро превратился в визитную карточку города. Он не боялся экспериментов и создавал новые коллективы, вроде электро-оркестра Frisson, постоянно находясь в поиске свежих форм.
Многим он запомнился как человек-перформанс. Его акция в 2019 году, когда он провёл семь дней за стеклом без еды, непрерывно играя на скрипке, стала городской легендой. Таким отчаянным способом он пытался привлечь внимание к проблемам башкирской национальной музыки, которая, по его мнению, умирала.
Судьба словно испытывала его на прочность до самого конца. В марте 2024 года он находился в «Крокус Сити Холле» во время теракта, но ему и его коллегам-музыкантам посчастливилось вовремя эвакуироваться из охваченного ужасом здания.
- Почему Сулейманов считался «неудобным» и в чём заключался его конфликт с властями?
Конфликт был связан с его бескомпромиссной позицией по вопросам развития культуры в Башкирии. Сулейманов открыто критиковал, по его мнению, чрезмерную закрытость и неэффективную кадровую политику Министерства культуры республики. Он считал, что ведомство не поддерживает по-настоящему талантливых и умных людей. Эта критика и его активная гражданская позиция привели к тому, что он оказался в неофициальном «чёрном списке», был вынужден покинуть пост худрука Национального симфонического оркестра и в последние годы жил и работал в Санкт-Петербурге.
- Что это была за акция с голодовкой за стеклом? Чего он хотел добиться?
В октябре 2019 года Рустэм Сулейманов провёл семидневный перформанс-голодовку в уфимском «Арт-Квадрате». Он жил в стеклянном кубе без еды, играя на скрипке по 19 часов в сутки, чтобы привлечь внимание к, как он считал, «умирающей» башкирской национальной музыке и культуре. За время акции он похудел на 11 килограммов. Этим перформансом он пытался достучаться до чиновников и общества, заявляя о необходимости сохранения и развития фольклора.
- «Симфоническая ночь» — это его единственное известное детище?
Нет, Рустэм Сулейманов был настоящим генератором идей. Помимо создания ставшей культовой «Симфонической ночи», он основал Камерный оркестр BASHKIRIA, руководил Молодёжным симфоническим оркестром и создал новаторский для Уфы электро-оркестр Frisson. Он постоянно искал новые форматы и стремился сделать классическую и национальную музыку доступной и интересной для широкой аудитории.
- Насколько значимой была его карьера до конфликта?
До отъезда из Уфы его карьера была очень успешной. Он был лауреатом множества всероссийских конкурсов, стипендиатом программы «Новые имена» и Президента РБ. С 2009 года был главным дирижёром Башкирского государственного театра оперы и балета, а с 2011 по 2014 год возглавлял Национальный симфонический оркестр Башкортостана, выведя его на новый уровень. Также он работал с оркестрами в Санкт-Петербурге и Анкаре.
- Что известно о его семье?
Рустэм Сулейманов родился в семье известного оперного певца, заслуженного артиста Башкортостана Салиха Сулейманова, который ушёл из жизни в апреле 2024 года. В последние годы музыканта преследовала череда трагедий: он пережил смерть родителей и брата, что, по словам близких, тяжело сказалось на его состоянии.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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