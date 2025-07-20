Башкирский маэстро-изгнанник скончался в Крыму в 47 лет

В Крыму на 48-м году жизни скоропостижно скончался известный башкирский дирижёр и скрипач Рустэм Сулейманов. Предварительная причина смерти — оторвавшийся тромб

Музыкальный мир Башкирии осиротел. В Ялте на 48-м году жизни оборвался путь известного скрипача и дирижёра Рустэма Сулейманова. Как сообщают его родные, предварительной причиной скоропостижной кончины стал оторвавшийся тромб. Сейчас тело музыканта находится в местном морге, а близкие решают вопрос о его перевозке на родину для похорон.

Сулейманов был знаковой, но весьма противоречивой фигурой. В последние годы он проживал в Санкт-Петербурге, по словам некоторых, оказавшись в «чёрном списке» в родной республике из-за конфликтов с властями. Его называли неудобным и мятежным, но при этом безмерно талантливым.

Родился маэстро в Стерлитамаке в семье оперного певца. Его карьера была похожа на стремительное крещендо: после учёбы в Уфе и Питере он возглавил Национальный симфонический оркестр Башкирии, где занимал пост худрука с 2011 по 2014 год.

Именно Сулейманов подарил Уфе первую в её истории «Симфоническую ночь» — знаменитый опен-эйр в амфитеатре, который быстро превратился в визитную карточку города. Он не боялся экспериментов и создавал новые коллективы, вроде электро-оркестра Frisson, постоянно находясь в поиске свежих форм.

Многим он запомнился как человек-перформанс. Его акция в 2019 году, когда он провёл семь дней за стеклом без еды, непрерывно играя на скрипке, стала городской легендой. Таким отчаянным способом он пытался привлечь внимание к проблемам башкирской национальной музыки, которая, по его мнению, умирала.

Судьба словно испытывала его на прочность до самого конца. В марте 2024 года он находился в «Крокус Сити Холле» во время теракта, но ему и его коллегам-музыкантам посчастливилось вовремя эвакуироваться из охваченного ужасом здания.