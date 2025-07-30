Башкирский кусь: мужчина откусил нос другу, который не дал ему поспать

В Илишевском районе Башкирии мужчина откусил нос своему другу за то, что тот его разбудил

В Башкирии дружба оказалась с зубами в самом прямом смысле этого слова. История произошла в Илишевском районе. Там один товарищ лишил другого части лица за слишком настойчивую просьбу продолжить вечеринку.

Как сообщает телеграм-канал Mash Batach, двое друзей весело проводили время. Когда застолье подошло к концу, хозяин дома решил прилечь отдохнуть, а вот его гость с таким финалом был не согласен. Он начал тормошить спящего товарища, умоляя его проснуться и продолжить веселье.

Пробуждение оказалось неожиданно болезненным. Вместо словесных аргументов сонный мужчина использовал зубы, вцепившись в лицо своему другу. В итоге назойливый гость остался без кончика носа и части крыла.

Развязка дня оказалась не менее удивительной. Виновник инцидента, видимо, осознав содеянное, выплатил пострадавшему 400 тысяч рублей на лечение.

После всего случившегося друзья помирились и продолжают общаться.