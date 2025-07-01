Башкирский красавчик покорил модельный подиум в Казахстане

Парень из Башкирии поехал на свой первый в жизни конкурс моделей в Казахстан и внезапно взял гран-при. Обошёл 72 опытных конкурентов, заработал 1000$ и вошёл в историю ©Тимур Яппаров / ВК
Победа, слёзы и тысяча долларов в кармане: 24-летний уфимец Тимур Яппаров вернулся домой с триумфом. Он стал абсолютным победителем международного смотра «MODEL CUP – 2025 Этномода тюркского мира», который проходил в казахстанском Актау.
Победа стала для него полной неожиданностью. Будучи в деле всего три месяца, он даже не думал о награде, соревнуясь с крутыми и титулованными моделями. По его словам, когда объявили его имя, по телу пробежал мороз, а от счастья навернулись слёзы — плакала вся делегация из Башкирии.
Тимур признался, что мечтал о подиуме с 2019 года, но долго не мог решиться, одолевали страх и сомнения. Только в этом году он сделал шаг навстречу мечте и подал заявку в модельное агентство. И, как оказалось, совсем не зря.
Теперь парень планирует прокачивать скиллы дальше. Выигранную тысячу долларов он потратит на курсы по дефиле и позированию, чтобы готовиться к новым вершинам. Его цель — развивать мужской моделинг в Башкортостане и своим примером вдохновлять других не откладывать мечты в долгий ящик.
Новичок, три месяца в деле — и сразу гран-при на международном уровне? Так вообще бывает, или ему просто повезло?
Это тот случай, когда совпали природные данные, харизма и огромная мечта. Сам Тимур говорит, что о победе даже не думал, потому что вокруг было много опытных и титулованных моделей. По его словам, для успеха в этом деле нужно не только уметь ходить по подиуму и работать на камеру, но и излучать уверенность. Судя по всему, у него с этим полный порядок. Плюс, атмосфера на конкурсе была дружелюбной, все друг другу помогали, что, видимо, сняло лишнее напряжение.
Один парень победил. Это что-то меняет для мужского моделинга в Башкирии? Это вообще профессия?
Это может стать поворотной точкой. Тимур стал первым мужчиной-моделью из Башкирии, который взял гран-при на международном конкурсе. Он сам заявил, что хочет развивать мужской моделинг в республике и своим примером доказать, что это серьёзная сфера. До этого мужской моделинг в регионе был скорее нишевой историей. Теперь у него есть громкий прецедент и реальный герой, на которого можно равняться.
Что такое «этномода тюркского мира»? Это просто конкурс красоты или что-то большее?
Это не просто смотр красивых лиц, а культурный проект, призванный показать единство и разнообразие тюркских народов через моду. Участники не просто дефилировали, а выходили на сцену в национальных костюмах и использовали национальную атрибутику для фотосессий. Так что победа Тимура — это не только его личный успех, но и признание башкирской культуры на международной площадке.
Хорошо, а что с деньгами? Тысяча долларов — это много или мало в модельном мире?
Для новичка, который только начинает свой путь, это отличный стартовый капитал. В мире высокой моды это, конечно, не гонорар супермодели, но для победы в конкурсе — вполне солидный приз. Важнее то, как Тимур планирует им распорядиться: он сказал, что все деньги вложит в своё развитие — оплатит курсы по дефиле и фотопозированию для подготовки к следующим конкурсам. Это показывает серьёзность его намерений.
В Башкирии прямо тренд на красавчиков? Сначала охранник из «Внуково», который стал звездой сети, теперь вот топ-модель...
Похоже на то. Хотя это истории разного порядка. Охранник из Уфы стал знаменит случайно, благодаря вирусному видео, и даже просил не снимать его на работе. Победа Тимура — результат целенаправленной работы и профессионального признания на конкурсе. Но оба случая показывают, что интерес к ярким типажам из республики определённо есть. Кто знает, может, скоро мы услышим и о модельном контракте того самого охранника.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
Задать вопрос