Башкирский красавчик покорил модельный подиум в Казахстане

Парень из Башкирии поехал на свой первый в жизни конкурс моделей в Казахстан и внезапно взял гран-при. Обошёл 72 опытных конкурентов, заработал 1000$ и вошёл в историю

Победа, слёзы и тысяча долларов в кармане: 24-летний уфимец Тимур Яппаров вернулся домой с триумфом. Он стал абсолютным победителем международного смотра «MODEL CUP – 2025 Этномода тюркского мира», который проходил в казахстанском Актау.

Победа стала для него полной неожиданностью. Будучи в деле всего три месяца, он даже не думал о награде, соревнуясь с крутыми и титулованными моделями. По его словам, когда объявили его имя, по телу пробежал мороз, а от счастья навернулись слёзы — плакала вся делегация из Башкирии.

Сам конкурс был настоящим испытанием. На берегу Каспийского моря за главный титул бились 73 парня из Турции, Азербайджана, Узбекистана и других тюркских стран и регионов. Участники дефилировали в национальных костюмах и показывали мастерство фотопозирования.

Тимур признался, что мечтал о подиуме с 2019 года, но долго не мог решиться, одолевали страх и сомнения. Только в этом году он сделал шаг навстречу мечте и подал заявку в модельное агентство. И, как оказалось, совсем не зря.

Теперь парень планирует прокачивать скиллы дальше. Выигранную тысячу долларов он потратит на курсы по дефиле и позированию, чтобы готовиться к новым вершинам. Его цель — развивать мужской моделинг в Башкортостане и своим примером вдохновлять других не откладывать мечты в долгий ящик.