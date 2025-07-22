В Башкирии просят фотографировать жаб: необычная просьба экологов удивила местных жителей

Экологи из геопарка «Янган-Тау» в Башкирии просят жителей сообщать о каждой встрече с обыкновенной жабой. Земноводное попало в Красную книгу и требует особого контроля

Экологи из башкирского геопарка «Янган-Тау» обратились к жителям Салаватского района с необычной просьбой. Людей просят информировать о каждой встрече с обыкновенной, или серой, жабой, пишет «МК-Уфа».

Причина такого пристального внимания в том, что вид Bufo bufo недавно получил особый статус. Земноводное было включено в приложение к региональной Красной книге, а это значит, что теперь за его популяцией нужен глаз да глаз.

Специалисты просят не просто сообщать, а по возможности присылать фото- или видеодоказательства своих встреч с амфибией в социальные сети. Это поможет экологам составить точную карту обитания вида и оценить его численность.

Хотя жаба предпочитает влажные леса и луга, она отлично приспосабливается к соседству с людьми. Это земноводное может прятаться в парках, садах и огородах, появляясь после дождя.

Власти республики в целом усиливают контроль за фауной. Например, по данным СМИ, весной 2025 года из-за аномально тёплой погоды пришлось раньше обычного вводить нерестовый запрет на рыбалку в национальном парке «Башкирия».