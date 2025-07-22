В Башкирии просят фотографировать жаб: необычная просьба экологов удивила местных жителей

Экологи из геопарка «Янган-Тау» в Башкирии просят жителей сообщать о каждой встрече с обыкновенной жабой. Земноводное попало в Красную книгу и требует особого контроля ©геопарк "Янгантау"
Экологи из башкирского геопарка «Янган-Тау» обратились к жителям Салаватского района с необычной просьбой. Людей просят информировать о каждой встрече с обыкновенной, или серой, жабой, пишет «МК-Уфа».
Причина такого пристального внимания в том, что вид Bufo bufo недавно получил особый статус. Земноводное было включено в приложение к региональной Красной книге, а это значит, что теперь за его популяцией нужен глаз да глаз.
Специалисты просят не просто сообщать, а по возможности присылать фото- или видеодоказательства своих встреч с амфибией в социальные сети. Это поможет экологам составить точную карту обитания вида и оценить его численность.
Хотя жаба предпочитает влажные леса и луга, она отлично приспосабливается к соседству с людьми. Это земноводное может прятаться в парках, садах и огородах, появляясь после дождя.
Власти республики в целом усиливают контроль за фауной. Например, по данным СМИ, весной 2025 года из-за аномально тёплой погоды пришлось раньше обычного вводить нерестовый запрет на рыбалку в национальном парке «Башкирия».
- Почему обыкновенная жаба, которая вроде бы встречается повсюду, вдруг попала под охрану?
Действительно, жаба кажется обычным видом, но её численность в Башкирии и других регионах неуклонно снижается. Главные причины — это разрушение среды обитания (осушение болот, застройка пойм рек) и гибель на дорогах во время весенней миграции к местам размножения. Кроме того, жабы очень чувствительны к загрязнению воды и почвы пестицидами. Попадание в приложение к Красной книге — это превентивная мера, чтобы не допустить её полного исчезновения.
- А как отличить эту краснокнижную жабу от обычной лягушки? Они же похожи.
Есть несколько верных признаков, по которым их легко различить:
Кожа: у жабы она сухая и покрыта бугорками («бородавками»), а у лягушки — гладкая и влажная.
Тело: жаба более приземистая, «коренастая», а лягушка — стройная и подтянутая.
Движение: жабы передвигаются медленно, переползая, а лягушки — прыжками, так как у них более длинные задние лапы.
Глаза: за глазами у жабы есть крупные железы — паротиды, которые у лягушек отсутствуют.
- Говорят, от жаб бывают бородавки, и они ядовиты. Это правда? Можно ли брать её в руки?
Миф про бородавки — это всего лишь миф. Бородавки у человека вызывает вирус, а не контакт с жабой. А вот насчёт яда — это правда. За глазами у жабы расположены специальные железы, которые выделяют токсичное вещество буфотоксин. Для человека оно не опасно, если не попадёт на слизистые (в глаза или рот), но может вызвать раздражение кожи. Поэтому после контакта с жабой нужно просто вымыть руки. А вот для кошки или собаки, которая решит «поиграть» с жабой, яд может быть смертельно опасен. Так что брать в руки земноводное без надобности не стоит.
- Что значит «приложение к Красной книге»? За убийство жабы теперь посадят?
«Приложение» — это своего рода «лист ожидания» или категория для видов, которые нуждаются в особом внимании и мониторинге. Это ещё не статус вымирающего вида, но сигнал о том, что популяция уязвима. Хотя уголовная ответственность за это не предусмотрена, за уничтожение животных, занесённых в Красную книгу или приложения к ней, полагается административный штраф. Кроме того, придётся возместить ущерб, нанесённый природе.
- Зачем вообще нужны жабы? Какая от них польза в природе и на даче?
Жабы — это настоящие санитары сада и огорода. Одна взрослая особь за ночь может съесть несколько десятков вредителей: слизней, гусениц, колорадских жуков, саранчу и комаров. В отличие от птиц, которые охотятся днём, жабы выходят на промысел в сумерках, уничтожая тех вредителей, что прячутся от дневной жары. Поэтому наличие жабы на вашем участке — это признак здоровой экосистемы и гарантия защиты урожая без всякой химии.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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