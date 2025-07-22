Башкирская чиновница поплатилась работой за слова о бойцах СВО

В Белорецке сотрудница военкомата лишилась работы после жалоб на её некорректное поведение в адрес вагнеровцев. Решение о жёстких мерах озвучил спикер Курултая © rutube
Сотрудница белорецкого военкомата поплатилась рабочим местом из-за неосторожных слов в адрес бойцов ЧВК. По информации Уфа1, её уволили после проверки, инициированной из-за жалоб от родственников участников спецоперации.
Женщина, как выяснилось, проявила бестактность по отношению к вагнеровцам. Этот инцидент стал последней каплей, переполнившей чашу терпения, и вызвал быструю и жёсткую реакцию властей.
На ситуацию отреагировал лично председатель башкирского Госсобрания Константин Толкачев. Он заявил, что подобное поведение со стороны работников госучреждений совершенно недопустимо. По каждому такому подтверждённому факту пообещали принимать самые суровые меры.
Спикер Курултая подчеркнул, что некорректное отношение в обществе — один из самых болезненных вопросов для матерей погибших бойцов. Он также отметил, что отдавшие жизнь за Родину заслуживают уважения вне зависимости от их прошлого.
В военкомате Белорецка оперативно провели служебную проверку, по итогам которой и было принято решение об увольнении провинившейся сотрудницы.
- Какой официальный статус у бойцов ЧВК и их семей? На какие льготы они могут рассчитывать?
Это ключевой вопрос. После указов президента России, бойцы ЧВК и их семьи имеют право на те же льготы, что и военнослужащие Минобороны. Они могут получить статус ветерана или инвалида боевых действий. Для этого им необходимо предоставить в военкомат или фонд «Защитники Отечества» документы, подтверждающие их участие в СВО (например, копии контрактов). Семьи погибших бойцов также имеют право на все положенные выплаты и меры поддержки.
- Это единичный случай в Белорецке или подобные проблемы есть и в других регионах?
К сожалению, это не единичный случай. Проблема носит системный характер по всей стране. Именно из-за таких ситуаций и был создан государственный фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — в режиме «одного окна» помогать ветеранам и их семьям решать проблемы с получением статуса, льгот, медицинской и психологической помощи, особенно в нестандартных случаях, как с бойцами ЧВК. Жалобы на бюрократию и некорректное отношение со стороны чиновников на местах — одна из частых причин обращения в фонд.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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