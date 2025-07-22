Башкирская чиновница поплатилась работой за слова о бойцах СВО

В Белорецке сотрудница военкомата лишилась работы после жалоб на её некорректное поведение в адрес вагнеровцев. Решение о жёстких мерах озвучил спикер Курултая

Сотрудница белорецкого военкомата поплатилась рабочим местом из-за неосторожных слов в адрес бойцов ЧВК. По информации Уфа1, её уволили после проверки, инициированной из-за жалоб от родственников участников спецоперации.

Женщина, как выяснилось, проявила бестактность по отношению к вагнеровцам. Этот инцидент стал последней каплей, переполнившей чашу терпения, и вызвал быструю и жёсткую реакцию властей.

На ситуацию отреагировал лично председатель башкирского Госсобрания Константин Толкачев. Он заявил, что подобное поведение со стороны работников госучреждений совершенно недопустимо. По каждому такому подтверждённому факту пообещали принимать самые суровые меры.

Спикер Курултая подчеркнул, что некорректное отношение в обществе — один из самых болезненных вопросов для матерей погибших бойцов. Он также отметил, что отдавшие жизнь за Родину заслуживают уважения вне зависимости от их прошлого.

В военкомате Белорецка оперативно провели служебную проверку, по итогам которой и было принято решение об увольнении провинившейся сотрудницы.