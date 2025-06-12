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Башкирская AY YOLA объехала 4 страны ради клипа «Yola»

О новом творении уфимской группы AY YOLA рассказал Центр общественных коммуникаций Мангистауского района Казахстана.
группа ay yola
©Центр общественных коммуникаций Мангистауского района

Музыканты готовятся уже завтра, 13 июня, дропнуть клип на трек Yola, снятый в живописнейших локациях.

Покорять казахские красоты артистов позвал лично аким Нурдаулет Килыбай. Местный глава решил, что творчество башкирских ребят станет отличным магнитом для развития туризма в регионе.

Съёмочная группа развернула свой лагерь в урочищах Бозжыра и Кызылкуп. Не обошли стороной и долину шаров Торыш, и огненную гору Бокты.

При этом Казахстан — лишь одна из четырёх жемчужин в короне нового клипа. Ради сочных кадров коллектив ранее уже посетил Узбекистан, Якутию и, конечно, родной Башкортостан. Получился настоящий этно-тур по знаковым местам.

Сами музыканты — Руслан Шайхитдинов (он же DJ Север), его дочь Адель и Ринат Рамазанов из «АРГАМАКа» — видят свою миссию в переосмыслении эпоса «Урал-батыр». Это не просто музыка, а целая философия, завёрнутая в современное звучание.

Аy Yola
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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