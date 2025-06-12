Башкирская AY YOLA объехала 4 страны ради клипа «Yola»

О новом творении уфимской группы AY YOLA рассказал Центр общественных коммуникаций Мангистауского района Казахстана.

Музыканты готовятся уже завтра, 13 июня, дропнуть клип на трек Yola, снятый в живописнейших локациях.

Покорять казахские красоты артистов позвал лично аким Нурдаулет Килыбай. Местный глава решил, что творчество башкирских ребят станет отличным магнитом для развития туризма в регионе.

Съёмочная группа развернула свой лагерь в урочищах Бозжыра и Кызылкуп. Не обошли стороной и долину шаров Торыш, и огненную гору Бокты.

При этом Казахстан — лишь одна из четырёх жемчужин в короне нового клипа. Ради сочных кадров коллектив ранее уже посетил Узбекистан, Якутию и, конечно, родной Башкортостан. Получился настоящий этно-тур по знаковым местам.