Башкирию атакуют маленькие кровопийцы

За медицинской помощью уже обратились 1659 человек

В Башкирии начался сезон активности клещей. За последние дни к врачам обратились уже 1659 человек, которых укусили насекомые, из них 845 — дети. Для сравнения: год назад за этот же период пострадавших было 1230. Похоже, в этом сезоне клещи ведут себя особенно активно.

Роспотребнадзор советует не медлить: если обнаружили клеща на себе или ребёнке — сразу идите в травмпункт или поликлинику. Там всё удалят правильно и отправят клеща на проверку. Если в больницу попасть не получается, действуйте сами: возьмите пинцет, захватите клеща как можно ближе к коже и аккуратно выкручивайте, но не дёргайте резко. Нет пинцета? Поможет обычная нитка или даже пальцы, обмотанные бинтом. Главное — не сдавливать и не рвать.

После удаления обязательно помойте руки и обработайте рану антисептиком. Сейчас клещи особенно активны — лучше быть осторожнее на природе.

— В прошлом году меня тоже укусил клещ, сразу поехал в травмпункт. Всем советую не тянуть — здоровье важнее! Надеюсь, власти примут меры по обработке парков, пишет в соцсетях Ринат А.