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Башкирию атакуют маленькие кровопийцы

За медицинской помощью уже обратились 1659 человек
клещ ползет
©rutube

В Башкирии начался сезон активности клещей. За последние дни к врачам обратились уже 1659 человек, которых укусили насекомые, из них 845 — дети. Для сравнения: год назад за этот же период пострадавших было 1230. Похоже, в этом сезоне клещи ведут себя особенно активно.

Роспотребнадзор советует не медлить: если обнаружили клеща на себе или ребёнке — сразу идите в травмпункт или поликлинику. Там всё удалят правильно и отправят клеща на проверку. Если в больницу попасть не получается, действуйте сами: возьмите пинцет, захватите клеща как можно ближе к коже и аккуратно выкручивайте, но не дёргайте резко. Нет пинцета? Поможет обычная нитка или даже пальцы, обмотанные бинтом. Главное — не сдавливать и не рвать.

После удаления обязательно помойте руки и обработайте рану антисептиком. Сейчас клещи особенно активны — лучше быть осторожнее на природе.

— В прошлом году меня тоже укусил клещ, сразу поехал в травмпункт. Всем советую не тянуть — здоровье важнее! Надеюсь, власти примут меры по обработке парков, пишет в соцсетях Ринат А.

— Судя по статистике, ситуация становится хуже с каждым годом. Может, стоит чаще проводить обработки территорий и информировать людей? — задается вопросом Дмитрий К.

клещи в башкирии статистика
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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