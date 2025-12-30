0
Башкирия вышла на второе место в России по числу лошадей

Башкортостан занял вторую строчку в федеральном рейтинге по численности лошадей. В республике содержат 126,9 тысячи животных — регион уступил первенство только Якутии.
Почти половину всего поголовья (48%) выращивают в личных подсобных хозяйствах, а не в крупных агрохолдингах. В среднем по России доля частного сектора еще выше — 53%. Всего в стране сейчас насчитывается 1,3 млн лошадей разных пород, от мясных до спортивных, сообщает портал Prokoni.

Лидером списка остается Якутия со стадом в 170,8 тысячи голов (13,6% от общероссийского количества). Если считать концентрацию животных на душу населения, Башкирия в топ не попадает: здесь приходится три лошади на 100 жителей. Лидируют по этому показателю Республика Алтай (50 голов на 100 человек) и Тыва (30 голов).

Лидерство по кумысу

Башкортостан удерживает первое место по производству национального напитка. Местные фермеры ежегодно выпускают более 3,5 тысячи тонн кумыса — это самый высокий показатель в России. Сейчас разведением лошадей в республике занимаются 180 специализированных хозяйств.

Безопасность на дорогах

Рост поголовья создает проблемы с безопасностью на дорогах, особенно в Зауралье. В октябре 2025 года в Баймакском районе столкновение автомобиля с лошадью привело к гибели трех человек.

Чтобы ограничить появление животных на трассах, власти вводят жесткие меры. Например, в Белорецком районе с 2020 года работают специальные штрафстоянки для бродячего скота. Владельцы обязаны оплачивать содержание животного (около 2853 рублей) и штраф за бесконтрольный выпас (до 3000 рублей).

