0
8 часов
Новости

Башкирия выпала из первой десятки регионов с самой низкой безработицей

Республика опустилась с 10-го на 20-е место в рейтинге «РИА Рейтинг» — уровень безработицы вырос до 1,5%, хотя время поиска работы сократилось.
© rutube

Республика Башкортостан опустилась с 10-го на 20-е место в общероссийском рейтинге субъектов по уровню безработицы, подготовленном агентством «РИА Рейтинг». Рейтинг составлен по итогам данных за четвёртый квартал 2025 года.

Безработица в республике за год выросла на 0,1 процентного пункта и достигла 1,5%. При этом среднее время поиска работы, напротив, сократилось — с 4,2 месяца в 2024 году до 3,4 месяца в третьем квартале 2025 года. Годом ранее регион занимал 10-ю строчку с показателем 1,4%, который к тому моменту снизился на 0,9 п.п. относительно 2023 года.

Рейтинг возглавили Москва и Нижегородская область — там безработица составила 0,8%. На третьей позиции — Калужская область с 0,9%. В первую десятку также вошли ЯНАО, ХМАО, Хабаровский край, Курская, Костромская и Свердловская области.

Худшие показатели — у Ингушетии — 25,5%. В тройке замыкающих также Дагестан с 11,2% и Карачаево-Черкесия с 7,1%.

Среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия заняла шестую строчку из четырнадцати. Лидирует Нижегородская область с показателем 1%, далее следуют Саратовская область и Удмуртия — по 1,4%. Самый высокий уровень безработицы в округе — в Мордовии (1,9%).

В целом по стране безработица за четвёртый квартал 2025 года составила 2,2%, снизившись на 0,1 п.п. Средний срок поиска работы сократился с 5 до 4,8 месяца.

К концу января 2026 года уровень регистрируемой безработицы в Башкирии достиг минимума — 0,46% от рабочей силы региона. По последним данным Башстата (на конец октября 2025 года), на учёте в центрах занятости состояли более 10 тысяч человек, из которых 8,8 тысячи имели официальный статус безработного.

Ранее первый замминистра семьи, труда и соцзащиты Башкирии Юрий Мельников сообщал о снижении числа зарегистрированных безработных на 11% — с 10 до 9 тысяч человек. Работодатели на тот момент заявляли о потребности в более чем 37 тысячах сотрудников, то есть на одного безработного приходилось четыре вакансии.

К концу 2025 года конкуренция на рынке труда в республике заметно выросла: на одну вакансию приходилось 9,4 резюме. За год число вакансий сократилось на 29%, а количество резюме, напротив, увеличилось до 44%. Спрос на рабочую силу в январе 2026 года снизился на 26,6% по сравнению с январём 2025 года, аналогичная тенденция отмечена в 12 из 14 регионов ПФО.

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.