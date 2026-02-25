0
Башкирия выделит 158 млн рублей на «земские» выплаты медикам — кто получит деньги

В 2026 году власти Башкирии выделят 158,3 млн рублей на поддержку медработников по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Выплаты получат 159 специалистов.
Правительство Башкирии утвердило объём финансирования «земских» программ поддержки медиков на 2026 год — 158,3 млн рублей. Об этом на заседании республиканского правительства заявил первый заместитель министра здравоохранения региона Роберт Иштуков.

Кто получит 158 млн рублей по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Основная часть средств — 141,8 млн рублей — направят на федеральную программу «Земский доктор/Земский фельдшер», сообщает РБК-Уфа. По ней выплаты получат 126 медработников. Ещё 33 специалиста среднего звена получат по 500 тыс. рублей каждый в рамках региональной программы «Земский фельдшер» — на это заложили 16,5 млн рублей.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что обеспечение больниц кадрами остаётся приоритетной задачей. По его словам, ранее поддержку по «земским» программам получили 259 медиков на общую сумму 280 млн рублей: 107 врачей — по 1,5 млн, 53 врача — по 1 млн, средний медперсонал — по 500 и 750 тыс. рублей.

Целевое обучение и квартиры: как Минздрав Башкирии привлекает врачей

Для закрепления специалистов на местах Минздрав республики делает ставку на целевую подготовку. В 2025 году ведомство заключило 907 договоров на целевое обучение студентов-медиков. Помимо выплат, медикам предоставляют жильё: за прошлый год власти обеспечили квартирами 89 врачей и 83 представителя среднего персонала. При этом в улучшении жилищных условий нуждаются ещё 372 врача и 421 медработник среднего звена. Назаров поручил Минздраву совместно с муниципалитетами решить жилищный вопрос при трудоустройстве в городские и районные больницы.

Условия программы: сколько платят за переезд в село

По условиям программы, при переезде в сельскую местность врачи получают по 1 млн рублей, фельдшеры, акушерки и медсёстры — по 500 тыс. рублей. Участники обязаны отработать на селе не менее пяти лет.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» действуют в России с 2012 года для привлечения медицинских специалистов в сельские и удалённые населённые пункты. В Башкирии их реализуют как на федеральном, так и на региональном уровне — республика дополнительно финансирует выплаты фельдшерам из собственного бюджета.

Дефицит медицинских кадров в сельских районах Башкирии остаётся серьёзной проблемой. Власти республики регулярно выделяют средства на обеспечение медработников жильём и привлечение специалистов в сельскую местность.

Минздрав Башкирии называет целевую подготовку медицинских кадров одним из основных инструментов решения кадровой проблемы — ежегодно ведомство заключает сотни договоров на обучение студентов с обязательством последующего трудоустройства в учреждения здравоохранения республики.

