Башкирия вошла в тройку лидеров ПФО по числу самозанятых

В республике продолжается рост числа граждан, применяющих специальный налоговый режим. За год показатель увеличился на 29 процентов и достиг 350 тысяч.

В январе 2026 года количество самозанятых плательщиков налога на профессиональный доход в Башкортостане достигло 350,2 тысячи человек. Это на 29% больше, чем годом ранее. Статистику Федеральной налоговой службы изучило издание РБК Уфа.

Динамика роста

Большинство зарегистрированных — физические лица. Статус индивидуального предпринимателя из общего числа имеют только 22,5 тысячи человек.

База самозанятых растет ежемесячно. Только за январь 2026 года показатель увеличился почти на 2% по сравнению с декабрем. Если сравнивать с январем 2025 года, когда в реестре числилось 271,1 тысячи человек, рост составил почти треть.

Место в рейтинге ПФО

Башкирия удерживает третье место по числу самозанятых в Приволжском федеральном округе. Лидером остается Татарстан (453,5 тысячи человек), на второй строчке — Самарская область (360,3 тысячи).

Меньше всего плательщиков этого налога зарегистрировано в Мордовии (42,1 тысячи), Марий Эл (49,1 тысячи) и Пензенской области (89,4 тысячи). Всего в Поволжье налог на профдоход платят 2,7 млн человек. За год окружной показатель вырос на 27,6%.

Доходы и налоговый режим

Рост числа самозанятых свидетельствует о расширении легальной регистрации доходов в сфере микробизнеса и услуг. Жители региона легализуют доходы от сдачи квартир, репетиторства, перевозок, ремонта и продажи товаров собственного производства.

Режим налога на профессиональный доход (НПД) предусматривает ставку в 4% при работе с физлицами и 6% с юрлицами, а также не требует сложной отчетности и уплаты страховых взносов.

Справка

По всей России число самозанятых к концу января составило 15,7 млн человек. За месяц показатель вырос на 1,7%, а за год — на 25,9%.

По данным news-bash.ru, экономический вклад самозанятых в бюджет республики также растет: в 2025 году они заплатили 1,3 млрд рублей налогов, а их совокупный доход превысил 50 млрд рублей.