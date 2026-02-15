0
Башкирия вошла в тройку лидеров ПФО по числу самозанятых

В республике продолжается рост числа граждан, применяющих специальный налоговый режим. За год показатель увеличился на 29 процентов и достиг 350 тысяч.
В январе 2026 года количество самозанятых плательщиков налога на профессиональный доход в Башкортостане достигло 350,2 тысячи человек. Это на 29% больше, чем годом ранее. Статистику Федеральной налоговой службы изучило издание РБК Уфа.

Динамика роста

Большинство зарегистрированных — физические лица. Статус индивидуального предпринимателя из общего числа имеют только 22,5 тысячи человек.

База самозанятых растет ежемесячно. Только за январь 2026 года показатель увеличился почти на 2% по сравнению с декабрем. Если сравнивать с январем 2025 года, когда в реестре числилось 271,1 тысячи человек, рост составил почти треть.

Место в рейтинге ПФО

Башкирия удерживает третье место по числу самозанятых в Приволжском федеральном округе. Лидером остается Татарстан (453,5 тысячи человек), на второй строчке — Самарская область (360,3 тысячи).

Меньше всего плательщиков этого налога зарегистрировано в Мордовии (42,1 тысячи), Марий Эл (49,1 тысячи) и Пензенской области (89,4 тысячи). Всего в Поволжье налог на профдоход платят 2,7 млн человек. За год окружной показатель вырос на 27,6%.

Доходы и налоговый режим

Рост числа самозанятых свидетельствует о расширении легальной регистрации доходов в сфере микробизнеса и услуг. Жители региона легализуют доходы от сдачи квартир, репетиторства, перевозок, ремонта и продажи товаров собственного производства.

Режим налога на профессиональный доход (НПД) предусматривает ставку в 4% при работе с физлицами и 6% с юрлицами, а также не требует сложной отчетности и уплаты страховых взносов.

Справка

По всей России число самозанятых к концу января составило 15,7 млн человек. За месяц показатель вырос на 1,7%, а за год — на 25,9%.

По данным news-bash.ru, экономический вклад самозанятых в бюджет республики также растет: в 2025 году они заплатили 1,3 млрд рублей налогов, а их совокупный доход превысил 50 млрд рублей.

0
15.02.2026
Экономика

Спрос на кредиты в Башкирии сократился в начале 2026 года

пятитысячные рублевые купюры
В январе объем выдачи потребительских кредитов в Башкирии сократился на 22%, а средняя сумма займа уменьшилась до 156 тысяч рублей. Республика сохраняет место в десятке лидеров по кредитованию.
0
15.02.2026
Здоровье

Минздрав: доля сторонников ЗОЖ в Башкирии составила 10%

девушка с гантелей
Минздрав России опубликовал данные за январь 2026 года о жителях, которые ведут здоровый образ жизни. В Башкортостане только 10% населения старше 18 лет соблюдают все критерии ведомства.
0
12.02.2026
Экономика

Эксперты рассчитали доход, необходимый для покупки двухкомнатной квартиры в Уфе

ключи от жилья в руках
По данным РБК Недвижимость, для одобрения рыночной ипотеки на двухкомнатную квартиру на вторичном рынке Уфы необходим ежемесячный доход в размере 151,7 тыс. рублей.
0
10.02.2026
Экономика

В Башкирии за 35 лет зарплата выросла в 251 раз — с 269 до 67 тысяч рублей

кошелек с пятитысячными купюрами
Башстат опубликовал архивную динамику зарплат с 1990 года. Номинальный рост выглядит фантастически, но эксперты напоминают о деноминации и реальной покупательной способности рубля.
0
10.02.2026
Криминал

МВД раскрыло статистику изнасилований в Башкирии и регионах России

проблесковый маячок автомобиля полиции
В 2025 году в республике зафиксировано 89 преступлений по статье 131 УК РФ. Показатели остались на уровне предыдущего года, сообщает МВД.
0
09.02.2026
Происшествия

Рекордное число лишённых прав за пьяную езду зафиксировали в Башкирии

автомобиль гибдд с включенным проблесковыми маячками
По данным МВД России за первое полугодие 2025 года, Республика Башкортостан находится на первом месте среди регионов по количеству водителей, лишенных удостоверений за управление транспортом в состоянии опьянения.
0
07.02.2026
Экономика

В Уфе стоимость «квадрата» в новостройках достигла 176 тысяч рублей

ключи от жилья в руках
Аналитики представили данные о стоимости первичного жилья в Уфе на начало 2026 года. Средняя цена квадратного метра составила 176 тысяч рублей, показав минимальный рост за месяц.
