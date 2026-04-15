Башкирия вошла в топ-4 регионов по числу похоронных организаций

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Башкирия заняла четвёртое место среди всех субъектов страны по количеству организаций в сфере похоронных услуг, а в Приволжском федеральном округе — первое. Об этом сообщило издание UfaTime.ru.

По итогам 2025 года в республике зафиксировано 366 организаций, занятых в ритуальной сфере. Год назад их насчитывалось на 21 меньше. Прирост составил 6,1%, что превышает средний показатель по ПФО.

Ситуация на общероссийском уровне развивается в противоположном направлении: совокупное число похоронных организаций сократилось с 10 022 до 9 716, то есть примерно на 3%. Тем временем Приволжский федеральный округ продемонстрировал положительную динамику — количество организаций здесь выросло с 1 769 до 1 828, что соответствует приросту в 3,3%.

В российском рейтинге лидирует Московская область — 721 организация. Следом расположились Краснодарский край с 526 структурами и Ростовская область с 477. Башкирия — на четвёртой позиции. Пятёрку замыкает Свердловская область с 318 организациями.

На другом конце списка — республики Северного Кавказа и Сибири. В Ингушетии и Карачаево-Черкесии по одной похоронной организации, в Чечне — две, в Тыве — три.

Напомним, в первом полугодии 2025 года, по данным сервиса «Контур.Фокус», число новых регистраций юридических лиц в ритуальной отрасли по всей России выросло на 16% в годовом выражении — до 805. Особенно активно новые компании открывались в Подмосковье (+33%) и Краснодарском крае (+22%).

По итогам января–апреля 2025 года, российский рынок ритуальных услуг вырос на 12,7% и достиг объёма 39,5 млрд рублей. За тот же период в стране зафиксировано 662,7 тысячи смертей — на 4,5% больше, чем годом ранее. Наибольший доход показали похоронные организации Санкт-Петербурга — почти 3,7 млрд рублей.

По данным портала UFA1.RU (январь 2026 года), к похоронному бизнесу в обществе сохраняется неоднозначное отношение: компании критикуют за навязчивость и завышенные цены, тем не менее спрос на их услуги остаётся стабильным.