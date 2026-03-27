Башкирия вошла в пятёрку регионов с наибольшим числом коммунальных аварий за зиму

В отопительный сезон 2025–2026 годов в Башкирии зафиксировано 30 коммунальных аварий — на 21 больше, чем годом ранее. Данные привела «Российская газета», ссылаясь на данные главы Минстроя.

В Башкирии за отопительный сезон 2025–2026 годов произошло 30 коммунальных аварий. Это на 21 больше, чем годом ранее. Данные 27 марта привела «Российская газета» со ссылкой на министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина.

Республика попала в число регионов с резким ростом аварийности — наряду с Дагестаном, Калининградской, Курской областями и Мордовией.

По стране тенденция обратная: число аварий сократилось на 18,3% — с 5 608 до 4 580 случаев. Файзуллин заявил, что сезон прошёл с минимумом серьёзных инцидентов.

Согласно опросу декабря 2025 года, 43,1% россиян удовлетворены работой ЖКХ в своём регионе. Выше всего услуги оценили в Чечне, Херсонской и Запорожской областях, ЯНАО и на Сахалине. Наименьшую удовлетворённость зафиксировали в Челябинской, Ярославской, Ивановской, Свердловской и Омской областях.

Напомним, в феврале 2026 года в Уфе крупная авария оставила без тепла 888 многоквартирных домов, 119 социальных учреждений и ещё 292 здания.

В октябре 2025 года уфимцы массово жаловались на отключения отопления в начале сезона. Заявки оставались без ответа. В ряде домов тепло не подавали по нескольку суток.

По данным Минстроя, для реагирования на ЧС в стране работают около 25 тысяч аварийных бригад — более 112 тысяч специалистов, обеспеченных 45 тысячами единиц спецтехники.

На федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до 2030 года планируют направить порядка 4,5 трлн рублей. Программа, реализуемая по поручению Президента РФ при координации Минстроя, нацелена на повышение качества услуг для 20 млн жителей.