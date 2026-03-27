Башкирия вошла в пятёрку регионов с наибольшим числом коммунальных аварий за зиму

В отопительный сезон 2025–2026 годов в Башкирии зафиксировано 30 коммунальных аварий — на 21 больше, чем годом ранее. Данные привела «Российская газета», ссылаясь на данные главы Минстроя.
рабочие на устранении коммунальной аварии
©МЧС по Башкирии

Республика попала в число регионов с резким ростом аварийности — наряду с Дагестаном, Калининградской, Курской областями и Мордовией.

По стране тенденция обратная: число аварий сократилось на 18,3% — с 5 608 до 4 580 случаев. Файзуллин заявил, что сезон прошёл с минимумом серьёзных инцидентов.

Согласно опросу декабря 2025 года, 43,1% россиян удовлетворены работой ЖКХ в своём регионе. Выше всего услуги оценили в Чечне, Херсонской и Запорожской областях, ЯНАО и на Сахалине. Наименьшую удовлетворённость зафиксировали в Челябинской, Ярославской, Ивановской, Свердловской и Омской областях.

Напомним, в феврале 2026 года в Уфе крупная авария оставила без тепла 888 многоквартирных домов, 119 социальных учреждений и ещё 292 здания.

В октябре 2025 года уфимцы массово жаловались на отключения отопления в начале сезона. Заявки оставались без ответа. В ряде домов тепло не подавали по нескольку суток.

По данным Минстроя, для реагирования на ЧС в стране работают около 25 тысяч аварийных бригад — более 112 тысяч специалистов, обеспеченных 45 тысячами единиц спецтехники.

На федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до 2030 года планируют направить порядка 4,5 трлн рублей. Программа, реализуемая по поручению Президента РФ при координации Минстроя, нацелена на повышение качества услуг для 20 млн жителей.

Похожие записи
0
27.03.2026
Экономика

Минстрой повысил стоимость «квадрата» жилья в Башкирии до 117 626 рублей

ключи от жилья в руках
Федеральное ведомство утвердило новый норматив средней рыночной стоимости жилья в республике на второй квартал 2026 года. Цена квадратного метра растёт уже несколько кварталов подряд.
0
25.03.2026
Новости

БашРТС объяснила, почему невозможно быстро снизить температуру батарей

отопление
Из-за аномально тёплой погоды жители Башкирии пожаловались на перегрев в квартирах. Компания БашРТС ответила на претензии и объяснила техническую причину происходящего.
0
11.03.2026
Экономика

Квадратный метр жилья в Башкирии подорожает: Минстрой готовит новый норматив на весну

дома в городе
Минстрой России планирует повысить среднюю рыночную стоимость жилья в Башкирии до 117 626 рублей за квадратный метр во втором квартале 2026 года.
0
17.02.2026
Происшествия

В центре Уфы устраняют прорыв теплосети на улице 50-летия Октября

радиатор отопления
В ночь на 17 февраля на улице 50-летия Октября повредился трубопровод. Аварийные службы планируют восстановить подачу тепла в течение четырех часов.
0
10.02.2026
Новости

Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний из-за роста налогов

счетчик электроэнергии
Глава Минстроя Ирек Файзуллин поддержал идею депутатов разрешить управляющим компаниям менять тарифы. Причина — рост налогов и риск потери качества услуг.
0
13.01.2026
Новости

Минстрой Башкирии предложил продлить отмену публичных слушаний при застройке на 2026 год

строительство дома
Министерство строительства республики опубликовало проект постановления, который продлевает особый порядок градостроительной деятельности. Власти планируют еще на год разрешить утверждать и менять планировку территорий без обсуждения с жителями.
0
12.01.2026
Экономика

Минстрой России утвердил новую стоимость жилья в Башкирии на 2026 год

многоквартирный дом с детской площадкой
Министерство строительства России установило норматив стоимости жилья в Башкирии на первый квартал 2026 года в размере 116 212 рублей за квадратный метр.
