Башкирия ворвалась в топ-10 по числу электрокаров в такси

Башкирия заняла шестое место в России по количеству электромобилей, используемых в такси. В автопарках республики насчитывается уже сто таких машин ©Imagen
Башкирия неожиданно оказалась в авангарде «озеленения» таксомоторной отрасли. Согласно докладу Международного Евразийского форума «Такси», республика заняла шестое место в стране по количеству электрокаров в таксопарках, разделив его с Ивановской областью.
В автопарках обоих регионов насчитывается по 100 электромобилей. Лидером рейтинга стала Нижегородская область, где на линии работает 420 электротакси. За ней следуют Санкт-Петербург (300 машин) и Московская область (242 машины). Примечательно, что Башкирия обогнала такие регионы, как Тюменская, Иркутская и Ленинградская области.
Этот результат выглядит особенно значимым на фоне общей ситуации в стране. По данным исследования, в половине субъектов России электромобили в качестве такси до сих пор не используются вовсе.
В целом, Башкирия уверенно держится в топе и по другим показателям таксомоторного рынка. Республика занимает шестое место в стране по общему числу перевозчиков (4,9 тысячи) и количеству зарегистрированных автомобилей такси (13,6 тысячи).
- Почему Башкирия, не самый южный регион, так вырвалась вперёд по числу электротакси? Есть какой-то секрет?
Секрета нет, есть целенаправленная государственная политика. Республика стала одним из федеральных лидеров по скорости развёртывания зарядной инфраструктуры. Только в 2024 году здесь установили 70 быстрых зарядных станций, а на 2025 год запланировано строительство ещё 50 таких объектов с объёмом финансирования 138 млн рублей. Новые станции появятся не только в крупных городах, но и в популярных туристических центрах, таких как горнолыжный курорт «Абзаково» и заповедник «Шульган-Таш». Агрессивное развитие инфраструктуры делает эксплуатацию электротакси экономически выгодной даже с учётом климата.
- Насколько на самом деле выгодно водителю или таксопарку переходить на электромобиль? Какая реальная экономия?
Экономия очень существенная. Эксперты приводят такой расчёт: полная заправка бензинового автомобиля с баком 50 литров обойдётся примерно в 2750 рублей, в то время как полная зарядка аккумулятора электромобиля ёмкостью 70 кВт⋅ч стоит всего около 350 рублей. К этому добавляются и другие льготы: в большинстве регионов владельцы электрокаров освобождены от транспортного налога, а также могут бесплатно парковаться на муниципальных парковках.
- На каких именно электромобилях работают в такси? Это дорогие иностранные машины?
Ключевую роль в «озеленении» таксопарков играют автомобили российского производства. Одной из самых популярных моделей является седан Evolute i-PRO, который собирают в Липецкой области. Его востребованность объясняется относительно невысокой ценой — около 1,5 млн рублей с учётом госсубсидий, — а также низкой стоимостью владения.
- Государство как-то ещё поддерживает этот тренд, кроме строительства зарядок?
Да, поддержка идёт на федеральном уровне. В мае 2025 года был подписан закон о локализации такси, который стимулирует перевозчиков использовать автомобили, произведённые в России. Электромобили Evolute полностью соответствуют этим требованиям, что создаёт для них дополнительное преимущество на рынке. Кроме того, на покупку отечественных электрокаров распространяются программы льготного автокредитования.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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