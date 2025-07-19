Башкирия ворвалась в топ-10 по числу электрокаров в такси

Башкирия заняла шестое место в России по количеству электромобилей, используемых в такси. В автопарках республики насчитывается уже сто таких машин

Башкирия неожиданно оказалась в авангарде «озеленения» таксомоторной отрасли. Согласно докладу Международного Евразийского форума «Такси», республика заняла шестое место в стране по количеству электрокаров в таксопарках, разделив его с Ивановской областью.

В автопарках обоих регионов насчитывается по 100 электромобилей. Лидером рейтинга стала Нижегородская область, где на линии работает 420 электротакси. За ней следуют Санкт-Петербург (300 машин) и Московская область (242 машины). Примечательно, что Башкирия обогнала такие регионы, как Тюменская, Иркутская и Ленинградская области.

Этот результат выглядит особенно значимым на фоне общей ситуации в стране. По данным исследования, в половине субъектов России электромобили в качестве такси до сих пор не используются вовсе.

В целом, Башкирия уверенно держится в топе и по другим показателям таксомоторного рынка. Республика занимает шестое место в стране по общему числу перевозчиков (4,9 тысячи) и количеству зарегистрированных автомобилей такси (13,6 тысячи).