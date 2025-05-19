Прощай, школа! Прощай, алкоголь! В Башкирии объявили «сухой закон» на время Последнего звонка и других праздников. Об этом только что напомнил председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

24 мая по всей республике наступит день трезвости — ни шампанского для выпускников, ни пива для их родителей. Запрет касается всех магазинов, баров и ресторанов, независимо от формы собственности.

Но и это ещё не всё. Выпить не получится и в День молодёжи 28 июня.

А жителям сельских районов придётся отмечать Сабантуй с компотом — с 31 мая по 19 июня в дни народных гуляний тоже никакого алкоголя. Запреты будут действовать в тех муниципалитетах, где проходят праздники.

По словам Толкачева, такая практика уже стала традицией в республике и большинство жителей её поддерживает.