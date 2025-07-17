Башкирия рискует остаться без картошки из-за губительного грибка

Над урожаем картофеля в Башкирии нависла серьёзная угроза. В хозяйствах зафиксированы первые вспышки фитофтороза — болезни, способной уничтожить до 70% посадок за несколько недель

Тревожные вести пришли с башкирских полей и огородов. Специалисты «Россельхозцентра» зафиксировали первые явные признаки фитофтороза на картофельных посадках. Этот коварный грибок, если не принять срочных мер, способен в кратчайшие сроки уничтожить большую часть урожая второго хлеба.

Заметить начало болезни можно по характерным тёмно-бурым пятнам на нижних листьях. В сырую погоду они начинают гнить, а с обратной стороны листа появляется белёсый налёт — верный признак активности грибка. Болезнь особенно быстро распространяется в дождливую и умеренно тёплую погоду, причём возбудитель активен в широком диапазоне температур, от +1,3°C до +30°C.

Ситуация усугубляется тем, что инкубационный период может быть очень коротким — от трёх до 16 дней. Агрономы подчёркивают, что экономический ущерб наносится с появлением самых первых признаков, поэтому медлить с обработкой нельзя.

Хотя по данным на начало июля Башкирия полностью обеспечивала себя картофелем, показывая самообеспеченность на уровне 147,4%, нынешняя вспышка может серьёзно скорректировать эти оптимистичные прогнозы.

Для спасения урожая специалисты настоятельно рекомендуют владельцам участков немедленно провести химическую обработку. При этом важно использовать только те препараты, которые входят в официальный список разрешённых в России на 2025 год, и строго соблюдать инструкцию и меры безопасности.

За консультацией по выбору препарата и правилам его применения можно обратиться в районные отделы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» или напрямую в отдел защиты растений по телефону 8 (347) 215-17-03.