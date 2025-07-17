Башкирия рискует остаться без картошки из-за губительного грибка

Над урожаем картофеля в Башкирии нависла серьёзная угроза. В хозяйствах зафиксированы первые вспышки фитофтороза — болезни, способной уничтожить до 70% посадок за несколько недель ©rutube
Тревожные вести пришли с башкирских полей и огородов. Специалисты «Россельхозцентра» зафиксировали первые явные признаки фитофтороза на картофельных посадках. Этот коварный грибок, если не принять срочных мер, способен в кратчайшие сроки уничтожить большую часть урожая второго хлеба.
Заметить начало болезни можно по характерным тёмно-бурым пятнам на нижних листьях. В сырую погоду они начинают гнить, а с обратной стороны листа появляется белёсый налёт — верный признак активности грибка. Болезнь особенно быстро распространяется в дождливую и умеренно тёплую погоду, причём возбудитель активен в широком диапазоне температур, от +1,3°C до +30°C.
Ситуация усугубляется тем, что инкубационный период может быть очень коротким — от трёх до 16 дней. Агрономы подчёркивают, что экономический ущерб наносится с появлением самых первых признаков, поэтому медлить с обработкой нельзя.
Хотя по данным на начало июля Башкирия полностью обеспечивала себя картофелем, показывая самообеспеченность на уровне 147,4%, нынешняя вспышка может серьёзно скорректировать эти оптимистичные прогнозы.
Для спасения урожая специалисты настоятельно рекомендуют владельцам участков немедленно провести химическую обработку. При этом важно использовать только те препараты, которые входят в официальный список разрешённых в России на 2025 год, и строго соблюдать инструкцию и меры безопасности.
- Откуда вообще берётся эта зараза? Почему вспышка произошла именно сейчас?
Основной источник инфекции — это слабопоражённые клубни с прошлого урожая, которые были заложены на хранение и затем посажены весной. Грибок спокойно зимует в таких картофелинах и в растительных остатках в почве. В этом году в Башкирии сложились идеальные условия для его взрывного развития: аномально дождливое и нежаркое лето. Постоянная сырость и недостаток солнца создали для грибка настоящий «курорт», что и привело к массовому заражению посадок.
- Как вспышка фитофтороза может повлиять на цены на картофель в магазинах?
Ситуация может серьёзно ударить по кошелькам. Цены на картофель в Башкирии и так находятся на высоком уровне: только с января по май 2025 года они выросли на 54%. Вспышка фитофтороза создаёт угрозу именно для местного урожая, 94% которого выращивается в личных подсобных хозяйствах. Потеря этого урожая может усилить дефицит местной картошки осенью и привести к новому витку цен, так как на прилавках и так преобладает более дорогой импортный картофель из Египта, Пакистана и других стран.
- Если болезнь уже на участке, можно ли хоть как-то спасти урожай перед уборкой?
Да, но действовать нужно быстро. Эксперты советуют за одну-две недели до предполагаемой копки скосить и убрать с поля всю ботву. Это прервёт жизненный цикл грибка и не даст ему перейти с листьев на клубни. Кроме того, без ботвы земля быстрее просохнет под солнцем и ветром, что облегчит уборку. После выкапывания такой картофель нужно обязательно тщательно просушить (например, в сарае или гараже) и перебрать вручную. Заражённые или «задохнувшиеся» от влаги клубни будут мягкими на ощупь, их нужно сразу утилизировать, чтобы они не испортили весь урожай при хранении.
- Какие конкретно препараты эффективны и как правильно их применять?
Против фитофтороза эффективны современные двухкомпонентные фунгициды, например, «Ордан», «Ревус», «Консенто». Важное правило, о котором говорят агрономы, — чередование препаратов с разным действующим веществом. Это необходимо, чтобы грибок не выработал устойчивость к химии. Обработку нужно проводить в сухую, безветренную погоду (утром или вечером), строго соблюдая инструкцию и сроки ожидания до сбора урожая, которые обычно составляют от 3 до 14 дней.
- Эта болезнь опасна только для картофеля или она может перекинуться на другие культуры в огороде?
Фитофтороз — это заболевание, которое поражает в основном растения семейства паслёновых. Поэтому главной мишенью на огороде, помимо картофеля, являются томаты. Их нужно осматривать с такой же тщательностью и при необходимости обрабатывать теми же препаратами. Для других популярных огородных культур, таких как огурцы, капуста, морковь или кабачки, этот грибок не представляет опасности.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
Задать вопрос