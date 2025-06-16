Башкирия потратит 87 миллионов на повышение пособий сиротам

Башкирский Курултай готовится повысить размер пособия для опекунов детей-сирот почти на 17 процентов. Константин Толкачев, возглавляющий региональный парламент, озвучил цену вопроса — 87 миллионов рублей из республиканской казны.

Индексация затронет все категории подопечных. За малышей до трех лет опекуны станут получать 10 855 рублей вместо нынешних 9310. Детей постарше содержать будут за 10 439 рублей против прежних 8953.

Особые условия предусмотрели для ребят с инвалидностью. Их опекунам доплатят существеннее — до 13 027 рублей за малышей и 12 526 за детей старше трех лет. Сейчас эти суммы составляют 11 172 и 10 743 рубля соответственно.

Поправки планируют принять на июньском заседании Госсобрания. Инициатива исходила от профильного министерства семьи и соцзащиты республики.

Толкачев подчеркнул, что необходимые средства уже заложены в бюджет на 2025 год. Повышение на 16,6 процента коснется всех категорий опекаемых детей без исключения.