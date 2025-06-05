Башкирия до 2027 года потратит 20 млн рублей на подсчет домашнего мусора

Замминистра экологии Башкирии Шамиль Фаррахов рассказал депутатам Курултая о грядущей ревизии мусорных нормативов. Власти намерены выяснить реальные объемы отходов в жилых домах республики через натурные измерения.

Проект обойдется бюджету в 19,7 миллиона рублей, но деньги пока не выделили из-за дефицита средств. Заявку подавали еще в прошлом году, однако финансирование так и не поступило.

Замеры растянутся минимум на год — подрядчикам предстоит фиксировать количество мусора по районам, типам жилья и временам года. После сбора данных потребуется три месяца на их обработку и еще столько же на создание нормативного акта.

Старт работ запланирован не позднее января 2026 года, а завершить все нужно до июля 2027-го.

Пока чиновники готовят замеры, жители уже почувствуют удорожание услуг. С июля тарифы на вывоз ТКО подскочат на 7-13 процентов у всех четырех региональных операторов.

Месячная плата вырастет с нынешних 97,9-113,74 рубля до 109,5-126,85 рубля с человека. Конкретная сумма зависит от типа жилья и географической зоны проживания.

По данным Росстата за первый квартал 2025 года, средний россиянин производит около 400 килограммов твердых отходов в год. В регионах эти показатели могут существенно различаться из-за климатических особенностей и уровня потребления.