Башкирия потеряла легендарного хирурга-онколога

В Уфе на 94-м году не стало хирурга-онколога Рашита Бадыкова. Заслуженный врач РФ и РБ, спасший более 10 тысяч жизней. Прощание — 4 сентября.

Уфа лишилась своего Почетного гражданина и одного из величайших врачей — на 94-м году оборвалась жизнь Рашита Бадыкова. О печальном событии рассказал его сын. Церемония прощания с легендой башкирской медицины пройдет завтра.

За Рашитом Газизовичем закрепился статус одного из столпов отечественной онкологии. Его многолетний труд был отмечен званиями Заслуженного врача не только Башкирии, но и России. Каждая награда была подкреплена тысячами спасенных жизней.

На счету хирурга, по подтвержденным данным, более десяти тысяч сложнейших операций. Его руки дарили людям надежду, когда казалось, что её уже нет.

Даже завершив основную практику, доктор не покинул медицину. До 82 лет он оставался мудрым наставником для нового поколения специалистов в Республиканском онкодиспансере, передавая бесценный опыт.

Дело всей его жизни продолжает жить в его детях — они тоже связали свою судьбу с врачебной стезей. Проститься с выдающимся доктором можно будет в Русском драмтеатре с 11 до 13 часов 4 сентября. Покоится он будет на Южном кладбище столицы.

Его скальпель был подобен резцу скульптора, отсекающего от камня всё лишнее и дарующего новую жизнь. Именно Бадыков стоял у истоков торакальной хирургии в республике, основав в 1966 году профильное отделение в онкодиспансере. Его методики и подходы стали фундаментом для целой школы.

Карьера доктора Бадыкова — яркий ориентир для всей отрасли. В 2009 году его мастерство было отмечено «Золотым скальпелем» за лучшую проведенную операцию.