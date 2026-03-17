Башкирия попала в список регионов риска по половодью

Росгидромет спрогнозировал повышенный уровень воды в Приволжском федеральном округе. Башкирия — среди регионов со сложной паводковой обстановкой.
©МЧС по Башкирии

Башкортостан вошёл в перечень территорий с прогнозируемым половодьем выше нормы, следует из данных Росгидромета за март 2026 года. Повышенные отметки воды также ожидаются в ЦФО, на Урале, юге Дальнего Востока и в Сибири.

Глава Минприроды Александр Козлов назвал наиболее уязвимые субъекты — Московскую, Костромскую, Ярославскую, Оренбургскую, Ульяновскую и Самарскую области. В МЧС по РБ отметили: безопасное прохождение паводка зависит от готовности водохранилищ, состояния дамб, мостов и подмостовых пространств. Активная фаза половодья в республике начнётся в ближайшее время — экстренные службы перейдут на круглосуточный режим.

Дальнейшее развитие ситуации определят температура и объём осадков во второй половине марта — апреле.

Ранее сообщалось, что в 2025 году паводок в республике начался раньше обычного — зафиксировали 63 случая подтопления. Наиболее напряжённой обстановка тогда была в Архангельском районе, где река Инзер затопила 42 дома и придомовых участка в деревне Азово..

По данным Госкомитета Башкирии по ЧС, при наихудшем сценарии угроза подтопления существует для 313 населённых пунктов в 44 районах республики. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров сообщал, что власти определили 70 затороопасных мест в 27 муниципалитетах, а в Чишминском районе уже провели первые взрывные работы на реках для борьбы с ледовыми заторами.

Похожие записи
В Башкирии слесаря засыпало породой и затянуло в дробильную установку

автомобиль скорой
В Белорецком районе Башкирии 48-летний слесарь-ремонтник предприятия «Фабрика строительного камня «Доломит» погиб при очистке вибропитателя — его засыпало породой и затянуло в механизм.
В Уфе задержали беглеца с открытой формой туберкулеза

ФССП по Башкирии
В столице Башкирии приставы разыскали и принудительно госпитализировали 50-летнего мужчину с открытой формой туберкулеза, который уклонялся от лечения.
«Башнефть» в шестой раз с начала года повысила цены на бензин в Башкирии

заправочные пистолеты
С 17 марта на заправках «Башнефть-Розница» бензин подорожал на 30 копеек — это шестое повышение с начала 2026 года. Публикуем актуальные цены на все марки топлива.
Уфимца-поджигателя отправили в СИЗО: он угрожал бывшей жене, которой ранее спалил квартиру

нарушитель в зале суда
44-летний житель Уфы, обвиняемый в поджоге квартиры экс-супруги, заключён под стражу. Он нарушил судебный запрет и рассылал угрозы потерпевшей по СМС.
Уроженка Подмосковья может возглавить Контрольно-счётную палату Башкирии

Елена Теняева
Радий Хабиров предложил кандидатуру Елены Теняевой на пост председателя КСП республики. Решение остается за депутатами Курултая.
Врачи в Башкирии достали из желудка школьницы волосяной ком размером с кулак

комок волос в желудке
16-летняя девушка обратилась в больницу с болями в животе — врачи обнаружили трихобезоар, который мог привести к серьёзным осложнениям.
В России начали ограничивать скорость домашнего интернета

мужчина сидит за ноутбуком
Провайдер «Дом.ру» начал снижать скорость проводного интернета при превышении 3 ТБ трафика в месяц. Эксперимент затронул Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самару.
