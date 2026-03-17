Башкирия попала в список регионов риска по половодью

Росгидромет спрогнозировал повышенный уровень воды в Приволжском федеральном округе. Башкирия — среди регионов со сложной паводковой обстановкой.

Башкортостан вошёл в перечень территорий с прогнозируемым половодьем выше нормы, следует из данных Росгидромета за март 2026 года. Повышенные отметки воды также ожидаются в ЦФО, на Урале, юге Дальнего Востока и в Сибири.

Глава Минприроды Александр Козлов назвал наиболее уязвимые субъекты — Московскую, Костромскую, Ярославскую, Оренбургскую, Ульяновскую и Самарскую области. В МЧС по РБ отметили: безопасное прохождение паводка зависит от готовности водохранилищ, состояния дамб, мостов и подмостовых пространств. Активная фаза половодья в республике начнётся в ближайшее время — экстренные службы перейдут на круглосуточный режим.

Дальнейшее развитие ситуации определят температура и объём осадков во второй половине марта — апреле.

Ранее сообщалось, что в 2025 году паводок в республике начался раньше обычного — зафиксировали 63 случая подтопления. Наиболее напряжённой обстановка тогда была в Архангельском районе, где река Инзер затопила 42 дома и придомовых участка в деревне Азово..

По данным Госкомитета Башкирии по ЧС, при наихудшем сценарии угроза подтопления существует для 313 населённых пунктов в 44 районах республики. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров сообщал, что власти определили 70 затороопасных мест в 27 муниципалитетах, а в Чишминском районе уже провели первые взрывные работы на реках для борьбы с ледовыми заторами.