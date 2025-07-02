Башкирия оказалась в топ-4 по самозапретам на кредиты

Башкирия в топе регионов по самозащите от кредитов. Почти полмиллиона жителей добровольно заблокировали себе займы через Госуслуги. Страх перед мошенниками или финансовая грамотность? © Imagen
Башкирия оказалась в лидерах по недоверию к кредитам, заняв четвёртое место по количеству установленных самозапретов на займы. Как подсчитали в Объединённом кредитном бюро, на которое ссылается РБК Уфа, такой опцией воспользовался каждый десятый житель республики.
За четыре месяца, с марта по конец июня, жители региона оформили 436 тысяч таких заявлений. Больше только в столицах и их областях: в Москве набралось 1,23 миллиона желающих, в Подмосковье — 853 тысячи, а в Санкт-Петербурге — 585 тысяч.
В целом по стране этой новой фичей воспользовались почти 13 миллионов россиян. Эта услуга, доступная через «Госуслуги» с 1 марта, была задумана как щит от мошенников, которые оформляют займы на чужие имена. На полный запрет любых кредитов был подан 91% всех заявок.
Но не все оказались так решительны. В Башкирии нашлось 27 тысяч человек, которые передумали и отозвали свои заявления, — это примерно 6% от всех подавших. Для сравнения, в Москве таких «перебежчиков» всего около 3%.
Новость о массовых самозапретах на кредиты вызывает много вопросов. Чтобы читателям было проще разобраться в этой новой реальности, мы подготовили специальный блок в формате «вопрос-ответ».
С чего вдруг такой ажиотаж? Это панацея от мошенников или что-то другое?
Здесь две основные причины. Первая и главная — защита от мошенников. Это главная цель закона: если на вас попытаются повесить кредит, банк увидит запрет и откажет. Вторая причина, особенно актуальная для Башкирии, — это своего рода финансовая диета. Республика — один из самых закредитованных регионов, где люди тратят на погашение долгов почти 80% зарплаты. Самозапрет становится психологическим стоп-краном, который защищает от импульсивных и ненужных займов.
Значит, если я поставлю запрет, то не смогу даже ипотеку или автокредит взять?
Нет, здесь есть важные исключения. Запрет не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные займы с господдержкой. Логика в том, что в этих случаях деньги идут не вам в карман, а напрямую продавцу или учебному заведению, поэтому мошеннические схемы здесь почти невозможны. Запрет блокирует только потребительские кредиты, микрозаймы и оформление новых кредитных карт. Ваши уже существующие долги и кредитки он не затрагивает.
Как эта кнопка на «Госуслугах» может остановить целый банк?
Это не просто кнопка, а юридический механизм. Когда вы подаёте заявление, «Госуслуги» отправляют информацию во все квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ). В вашей кредитной истории появляется специальная отметка. По закону, любой банк или МФО, прежде чем одобрить вам заём, обязан проверить вашу историю в БКИ. Увидев отметку о запрете, они должны вам отказать.
А что, если я передумаю и мне срочно понадобятся деньги? Я в ловушке?
Нет, вы не в ловушке. Запрет можно снять в любой момент, подав соответствующее заявление на тех же «Госуслугах». Процедура бесплатная. Но есть важный нюанс: отмена вступает в силу не мгновенно, а только на второй день после подачи заявления. Это сделано специально, как «период охлаждения», чтобы мошенники не могли заставить вас под давлением быстро снять защиту и тут же взять кредит.
А если банк всё-таки проигнорирует запрет и выдаст на моё имя кредит мошенникам?
В этом и заключается главный предохранитель. Если банк или МФО выдаст вам кредит, несмотря на действующий в вашей кредитной истории запрет, он не сможет требовать с вас возврата долга. Закон чётко говорит: раз нарушили правило — сами несёте убытки. Для вас этот долг просто сгорает.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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