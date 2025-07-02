Башкирия оказалась в топ-4 по самозапретам на кредиты

Башкирия в топе регионов по самозащите от кредитов. Почти полмиллиона жителей добровольно заблокировали себе займы через Госуслуги. Страх перед мошенниками или финансовая грамотность?

Башкирия оказалась в лидерах по недоверию к кредитам, заняв четвёртое место по количеству установленных самозапретов на займы. Как подсчитали в Объединённом кредитном бюро, на которое ссылается РБК Уфа, такой опцией воспользовался каждый десятый житель республики.

За четыре месяца, с марта по конец июня, жители региона оформили 436 тысяч таких заявлений. Больше только в столицах и их областях: в Москве набралось 1,23 миллиона желающих, в Подмосковье — 853 тысячи, а в Санкт-Петербурге — 585 тысяч.

В целом по стране этой новой фичей воспользовались почти 13 миллионов россиян. Эта услуга, доступная через «Госуслуги» с 1 марта, была задумана как щит от мошенников, которые оформляют займы на чужие имена. На полный запрет любых кредитов был подан 91% всех заявок.

Но не все оказались так решительны. В Башкирии нашлось 27 тысяч человек, которые передумали и отозвали свои заявления, — это примерно 6% от всех подавших. Для сравнения, в Москве таких «перебежчиков» всего около 3%.

Новость о массовых самозапретах на кредиты вызывает много вопросов. Чтобы читателям было проще разобраться в этой новой реальности, мы подготовили специальный блок в формате «вопрос-ответ».