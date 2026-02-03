0
Новости

Башкирия оказалась в топ-3 по преступлениям на пьяную голову: МВД раскрыло статистику

МВД России опубликовало статистику преступлений, совершенных в алкогольном опьянении. Башкортостан занял второе место по России.
В Башкортостане за 2025 год зарегистрировали 5678 преступлений, которые совершили в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает МВД России по данным, размещенным на портале ЕМИСС.

Республика оказалась на втором месте среди всех российских регионов по числу правонарушений на пьяную голову. Несмотря на снижение показателей относительно прошлого года на 13 процентов — в 2024-м насчитали 6529 таких дел — цифры остаются высокими.

Лидером антирейтинга стала Свердловская область, где за минувший год зафиксировали 5799 преступлений под градусом. Третью строчку заняла Челябинская область с результатом 5399 случаев. Минимальное количество нарушений оказалось в Чечне — там выявили только 28 эпизодов.

В целом по стране наблюдается позитивная тенденция. Число правонарушений в нетрезвом состоянии упало на 19 процентов — со 178533 в 2024 году до 144341 случаев в прошлом. Однако Башкирия сохраняет позиции в верхней части списка, что говорит о масштабах проблемы алкогольной преступности в регионе.

