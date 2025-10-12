0
Башкирия начала экспорт новогодних елок в другие регионы

Предприниматель из Башкирии отправил 2,5 тысячи новогодних елей в пять регионов страны. Ранний старт объясняется низким спросом на родине и желанием обойти конкурентов.
новогодняя елка с шарами
В начале октября предприниматель из Шаранского района Башкирии отправил первую партию из 2,5 тысяч новогодних елей в пять регионов России. Деревья получат жители Липецкой, Ростовской, Тамбовской областей, Пермского края и Крыма, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Перед отправкой все ели прошли проверку. Специалисты Всероссийского центра карантина растений провели лабораторные исследования и подтвердили, что в деревьях нет вредителей. На всю партию выданы карантинные сертификаты, разрешающие продажу елей на территории Таможенного союза.

Поставки начались необычно рано — более чем за два месяца до Нового года. Это связано с тем, что в самой Башкирии спрос на живые ели невысок из-за большого числа мусульман, для которых ель не является традиционным праздничным символом. Поэтому местные предприниматели заранее ищут рынки сбыта в других частях страны. Ранний старт помогает распределить логистические потоки до начала высокого сезона, когда елочные базары откроются по всей стране, обычно в середине декабря.

С началом предновогоднего сезона лесные инспекторы и полиция усилят патрулирование, чтобы предотвратить незаконную вырубку деревьев. Качество башкирских елей уже получало признание: в январе 2025 года ель из Нефтекамска вошла в десятку лучших в России.

