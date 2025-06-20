Башкирия достигла минимума бедности за семь лет наблюдений

Башстат зафиксировал исторический минимум бедности в республике, сообщает РБК Уфа. Количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума сократилось до 317 тысяч человек, что составляет 7,8% от общей численности населения.

Динамика впечатляет своей стабильностью. Если в 2018-м за чертой бедности находилось 502,5 тысячи башкортостанцев (12,2%), то к 2024 году цифра почти вдвое уменьшилась. Республика словно спускается по лестнице нищеты вниз — каждый год показатели становятся лучше.

Медианные доходы в регионе превышают стоимость фиксированного набора товаров в 1,78 раза. По этому критерию Башкирия заняла 51-е место среди российских регионов, хотя годом ранее была на 47-й строчке. Среди субъектов Приволжского округа республика расположилась на шестом месте.

Эксперты связывают улучшение ситуации с ростом реальных доходов населения. Зарплаты в Башкирии выросли на 8,1% в 2024 году с учетом инфляции. Среднемесячная оплата труда достигла 57 тысяч рублей.

Власти республики не собираются останавливаться на достигнутом. Региональная программа снижения бедности предусматривает сокращение доли малоимущих с 12,3% до 6,2% к 2030 году. Основные инструменты — создание высокопроизводительных рабочих мест и адресная социальная поддержка.

По данным Росстата за 2024 год, общероссийский уровень бедности составил 7,2% против 8,3% годом ранее. Башкирия показывает результат чуть выше среднего по стране, но значительно лучше аутсайдеров рейтинга — Ингушетии с 25,6% бедного населения.

Кандидат экономических наук Ольга Лебединская отмечает особую роль многодетных семей в дальнейшем снижении бедности. В Башкортостане насчитывается 59 тысяч многодетных семей — это лидирующий показатель в Приволжском округе. С 2026 года для родителей двоих и более детей планируется внедрить семейную налоговую выплату.