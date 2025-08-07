Башкирия досрочно решит проблему старых лифтов

В Башкирии до конца 2025 года заменят все лифты с истёкшим сроком службы, опередив федеральный график на пять лет. На финальный этап потратят 2,2 млрд рублей из взносов собственников.

В Башкирии завершается масштабная программа по замене лифтового оборудования. Как сообщили РБК-Уфа в региональном фонде капремонта, до конца 2025 года в республике будут заменены все лифты, отработавшие свой нормативный срок. Таким образом, регион решит эту проблему на пять лет раньше общероссийского дедлайна, установленного на середину февраля 2030 года.

На финальном этапе, в 2025 году, планируется заменить 620 лифтов в 231 многоквартирном доме. Стоимость этих работ составит 2,2 млрд рублей, которые будут полностью покрыты за счёт взносов собственников жилья.

Как отметил гендиректор фонда Павел Сафонов, региону удалось избежать серьёзных финансовых потерь на фоне резкого подорожания оборудования.

«Еще в 2021 году мы провели торги на замену лифтов на четыре года вперед — до 2025 года. В договорах подряда мы зафиксировали стоимость лифтов на уровне цен 2021 года. Поэтому сегодня мы, несмотря на значительный рост цен, оплачиваем подрядчикам твердую договорную стоимость», — пояснил Сафонов.

Всего с 2014 по 2024 год в рамках программы капремонта в Башкирии было заменено 4,2 тысячи лифтов почти в 1,6 тысячи домов. Общая стоимость работ за 10 лет составила 11,2 млрд рублей.

Работа на этом не остановится. Фонд уже ищет подрядчиков для следующего этапа на 2026–2028 годы. За три года планируется обновить ещё 433 лифта в Уфе и других крупных городах и районах республики на сумму 2,38 млрд рублей.