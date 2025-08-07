Башкирия досрочно решит проблему старых лифтов

В Башкирии завершается масштабная программа по замене лифтового оборудования. Как сообщили РБК-Уфа в региональном фонде капремонта, до конца 2025 года в республике будут заменены все лифты, отработавшие свой нормативный срок. Таким образом, регион решит эту проблему на пять лет раньше общероссийского дедлайна, установленного на середину февраля 2030 года.
На финальном этапе, в 2025 году, планируется заменить 620 лифтов в 231 многоквартирном доме. Стоимость этих работ составит 2,2 млрд рублей, которые будут полностью покрыты за счёт взносов собственников жилья.
Как отметил гендиректор фонда Павел Сафонов, региону удалось избежать серьёзных финансовых потерь на фоне резкого подорожания оборудования.
«Еще в 2021 году мы провели торги на замену лифтов на четыре года вперед — до 2025 года. В договорах подряда мы зафиксировали стоимость лифтов на уровне цен 2021 года. Поэтому сегодня мы, несмотря на значительный рост цен, оплачиваем подрядчикам твердую договорную стоимость», — пояснил Сафонов.
Всего с 2014 по 2024 год в рамках программы капремонта в Башкирии было заменено 4,2 тысячи лифтов почти в 1,6 тысячи домов. Общая стоимость работ за 10 лет составила 11,2 млрд рублей.
Работа на этом не остановится. Фонд уже ищет подрядчиков для следующего этапа на 2026–2028 годы. За три года планируется обновить ещё 433 лифта в Уфе и других крупных городах и районах республики на сумму 2,38 млрд рублей.
Башкирия опережает общероссийские темпы. Власти республики смогли этого добиться благодаря заблаговременному планированию: например, торги на замену лифтов до 2025 года были проведены еще в 2021 году, что позволило зафиксировать стоимость работ по ценам того периода.
На счете регионального оператора («общий котел»), откуда средства распределяются по объектам в соответствии с региональной программой.
На специальном счете дома, где копятся деньги жильцов конкретного здания. В этом случае собственники сами решают, когда проводить работы.
Дополнительно могут привлекаться средства из федерального и регионального бюджетов в качестве софинансирования.
Энергоэффективность: новые модели потребляют меньше электроэнергии.
Комфорт: они более плавные, тихие и быстрые.
Снижение затрат: новое оборудование реже ломается, что сокращает расходы на текущий ремонт и обслуживание.
Современные технологии: обновляется диспетчерское оборудование, что позволяет быстрее реагировать на нештатные ситуации.
Масштаб задачи: по разным оценкам, в России необходимо заменить от 70 до 140 тысяч лифтов.
Дефицит кадров: нехватка квалифицированных монтажников и специалистов по обслуживанию.
Финансирование: во многих регионах не хватает накопленных средств для своевременной замены.
Проблемы с оборудованием: в России пока не производятся лифты для зданий выше 35 этажей, что создает трудности с заменой в современных высотках.