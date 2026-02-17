В Башкирии введут обязательное информирование МВД о массовых акциях

Депутаты Курултая подготовили законопроект после травмирования людей в ТРЦ «Планета». Организаторы массовых мероприятий будут обязаны сообщать в МВД о планах за 10 дней.

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии разработали законопроект, который устанавливает новые правила проведения культурных и зрелищных мероприятий. Организаторы будут обязаны письменно уведомлять МВД и местную администрацию о мероприятиях вне концертных залов для обеспечения общественной безопасности. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Поправки касаются всех, кто проводит мероприятия вне специально отведенных для этого мест — на улицах, в торговых центрах или парках. Организатор должен направить уведомление в территориальный орган внутренних дел и администрацию района не позднее чем за 10 дней до события.

В документе нужно указать следующие сведения: программу мероприятия, точное место проведения, время начала и окончания, а также предполагаемое количество участников. Если организатор узнал о проведении мероприятия внезапно и не может соблюсти десятидневный срок, он обязан уведомить власти незамедлительно.

Предпосылки разработки законопроекта

Законопроект был разработан после давки в уфимском ТРЦ «Планета». 14 февраля 2026 года там прошла рекламная акция ко Дню всех влюбленных. Организаторы сбросили в холл 7000 воздушных шаров, в которых были сертификаты на призы. Посетители бросились ловить шары, что привело к давке.

В результате пострадали два человека. 12-летний мальчик получил перелом, а 27-летнюю девушку госпитализировали с травмами. Охрана торгового центра не справилась с потоком людей, а полиция не была уведомлена о мероприятии заранее.

Последствия для бизнеса

Если закон примут, организаторам мероприятий в торговых центрах и ивент-агентствам потребуется заблаговременно планировать акции. Проведение мероприятий без предварительного уведомления будет являться нарушением закона. Любой флешмоб, раздачу подарков или встречу с блогером придется планировать минимум за 10 дней, чтобы успеть уведомить правоохранительные органы.

Следственный комитет по факту давки в ТРЦ «Планета» возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Справка

В 2025 году Госдума рассматривала похожий законопроект с более длительным сроком уведомления — 30 дней до концерта или фестиваля. Башкирские депутаты установили этот срок в 10 дней, что, по мнению авторов законопроекта, позволит сохранить баланс между интересами организаторов и требованиями безопасности.