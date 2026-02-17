0
7 часов
Новости

В Башкирии введут обязательное информирование МВД о массовых акциях

Депутаты Курултая подготовили законопроект после травмирования людей в ТРЦ «Планета». Организаторы массовых мероприятий будут обязаны сообщать в МВД о планах за 10 дней.
нашивка полиция
© rutube

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии разработали законопроект, который устанавливает новые правила проведения культурных и зрелищных мероприятий. Организаторы будут обязаны письменно уведомлять МВД и местную администрацию о мероприятиях вне концертных залов для обеспечения общественной безопасности. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Поправки касаются всех, кто проводит мероприятия вне специально отведенных для этого мест — на улицах, в торговых центрах или парках. Организатор должен направить уведомление в территориальный орган внутренних дел и администрацию района не позднее чем за 10 дней до события.

В документе нужно указать следующие сведения: программу мероприятия, точное место проведения, время начала и окончания, а также предполагаемое количество участников. Если организатор узнал о проведении мероприятия внезапно и не может соблюсти десятидневный срок, он обязан уведомить власти незамедлительно.

Предпосылки разработки законопроекта

Законопроект был разработан после давки в уфимском ТРЦ «Планета». 14 февраля 2026 года там прошла рекламная акция ко Дню всех влюбленных. Организаторы сбросили в холл 7000 воздушных шаров, в которых были сертификаты на призы. Посетители бросились ловить шары, что привело к давке.

В результате пострадали два человека. 12-летний мальчик получил перелом, а 27-летнюю девушку госпитализировали с травмами. Охрана торгового центра не справилась с потоком людей, а полиция не была уведомлена о мероприятии заранее.

Последствия для бизнеса

Если закон примут, организаторам мероприятий в торговых центрах и ивент-агентствам потребуется заблаговременно планировать акции. Проведение мероприятий без предварительного уведомления будет являться нарушением закона. Любой флешмоб, раздачу подарков или встречу с блогером придется планировать минимум за 10 дней, чтобы успеть уведомить правоохранительные органы.

Следственный комитет по факту давки в ТРЦ «Планета» возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Справка

В 2025 году Госдума рассматривала похожий законопроект с более длительным сроком уведомления — 30 дней до концерта или фестиваля. Башкирские депутаты установили этот срок в 10 дней, что, по мнению авторов законопроекта, позволит сохранить баланс между интересами организаторов и требованиями безопасности.

Похожие записи
0
17.02.2026
Происшествия

Госкомитет по ЧС Башкирии объявил режим беспилотной опасности

солдат с пулеметом
В Башкирии 17 февраля введен режим опасности атаки БПЛА. Аэропорт Уфы ограничил полеты, жителям рекомендовано оставаться в помещениях. Хронология событий.
0
16.02.2026
Новости

Ленара Иванова ушла с поста министра семьи Башкирии в Курултай

Ленара Иванова
Ленара Иванова оставила должность министра семьи и труда Башкирии и переходит на работу в Госсобрание—Курултай республики.
0
14.02.2026
Происшествия

В Башкирии система «Паутина» помогла задержать пьяного водителя без прав

инспектор гаи и задержанный водитель
Инспекторы ГИБДД с помощью системы «Паутина» остановили в Кушнаренково водителя «Лады». Мужчина был пьян и ранее лишен прав за оставление места ДТП.
0
13.02.2026
Новости

В Башкирии жильцам аварийных домов предложат денежную компенсацию вместо квартир

снос аварийного жилья в Уфе
В Башкирии наниматели жилья в аварийных домах смогут получать денежные выплаты вместо новых квартир. Законопроект рассмотрят депутаты Курултая.
0
13.02.2026
Новости

МВД РФ: мошенники научились восстанавливать данные с закрашенных фото банковских карт

банковская карта Visa
В Министерстве внутренних дел заявили, что стандартные инструменты редактирования фото не обеспечивают полную защиту банковских данных при пересылке.
0
12.02.2026
Образование

В школах Башкирии пересмотрят зарплаты и штат психологов

учитель возле доски
В Государственном Собрании республики обсудили проблему нехватки специалистов в школах. Депутаты предлагают заложить в бюджет дополнительные средства на зарплаты и расширение штата психологов.
0
10.02.2026
Образование

Глава Башкирии поручил ввести региональные доплаты завучам по воспитательной работе

учитель пишет мелом на доске
Глава республики поручил разработать меры материальной поддержки для заместителей директоров школ по воспитательной работе. Решение приняли после событий в учебных заведениях Уфы.
0
10.02.2026
Криминал

МВД раскрыло статистику изнасилований в Башкирии и регионах России

проблесковый маячок автомобиля полиции
В 2025 году в республике зафиксировано 89 преступлений по статье 131 УК РФ. Показатели остались на уровне предыдущего года, сообщает МВД.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.