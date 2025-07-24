«Башкиравтодор» официально признали банкротом

Арбитражный суд признал крупнейшего дорожного подрядчика республики АО «Башкиравтодор» банкротом. Компания накопила долги на 5,4 млрд рублей перед 200 кредиторами

В долгой саге «Башкиравтодора» поставлена жирная точка. По информации из картотеки арбитражных дел, суд официально признал крупнейшего дорожного подрядчика республики финансово несостоятельным. Теперь в республиканской компании стартует процедура конкурсного производства, пишет Коммерсант-Уфа.

Руководить процессом будет конкурсный управляющий из Москвы Михаил Рыкус. Именно ему предстоит разбираться с активами и пассивами гиганта, который когда-то ворочал миллиардными контрактами.

Компания превратилась в финансовую чёрную дыру, которая засосала более 200 кредиторов. Общая сумма их требований перевалила за внушительные 5,4 миллиарда рублей.

Проблемы у подрядчика начались не вчера. Процесс несостоятельности запустили ещё весной прошлого года, почти сразу же введя в компании процедуру наблюдения. Однако все попытки спасти предприятие оказались тщетными.

Ирония в том, что речь идёт о компании, которая принадлежит самой республике. Контрольный пакет акций находится в ведении Минземимущества Башкирии, ещё 40,6% — у государственного «Регионального фонда».

Финансовые трудности преследовали «Башкиравтодор» уже несколько лет. Ещё в 2021 году организация показала рекордный убыток в 1,4 миллиарда рублей. Власти тогда пытались спасти подрядчика, вливая деньги в уставный капитал, но это не помогло выправить ситуацию.

На фоне экономического краха разворачивалась и криминальная история. Как сообщал Ньюс-Баш, бывшего гендиректора компании Ильдара Юланова обвинили в хищениях на сумму более 90 миллионов рублей.