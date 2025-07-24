«Башкиравтодор» официально признали банкротом

Арбитражный суд признал крупнейшего дорожного подрядчика республики АО «Башкиравтодор» банкротом. Компания накопила долги на 5,4 млрд рублей перед 200 кредиторами ©АО "БАШКИРАВТОДОР"
В долгой саге «Башкиравтодора» поставлена жирная точка. По информации из картотеки арбитражных дел, суд официально признал крупнейшего дорожного подрядчика республики финансово несостоятельным. Теперь в республиканской компании стартует процедура конкурсного производства, пишет Коммерсант-Уфа.
Руководить процессом будет конкурсный управляющий из Москвы Михаил Рыкус. Именно ему предстоит разбираться с активами и пассивами гиганта, который когда-то ворочал миллиардными контрактами.
Компания превратилась в финансовую чёрную дыру, которая засосала более 200 кредиторов. Общая сумма их требований перевалила за внушительные 5,4 миллиарда рублей.
Проблемы у подрядчика начались не вчера. Процесс несостоятельности запустили ещё весной прошлого года, почти сразу же введя в компании процедуру наблюдения. Однако все попытки спасти предприятие оказались тщетными.
Ирония в том, что речь идёт о компании, которая принадлежит самой республике. Контрольный пакет акций находится в ведении Минземимущества Башкирии, ещё 40,6% — у государственного «Регионального фонда».
Финансовые трудности преследовали «Башкиравтодор» уже несколько лет. Ещё в 2021 году организация показала рекордный убыток в 1,4 миллиарда рублей. Власти тогда пытались спасти подрядчика, вливая деньги в уставный капитал, но это не помогло выправить ситуацию.
На фоне экономического краха разворачивалась и криминальная история. Как сообщал Ньюс-Баш, бывшего гендиректора компании Ильдара Юланова обвинили в хищениях на сумму более 90 миллионов рублей.
- Что такое конкурсное производство и что это значит для компании?
Конкурсное производство — это финальная стадия банкротства. Если предыдущая стадия, наблюдение, была попыткой финансового оздоровления, то теперь главная цель — максимально полно расплатиться с долгами. Для этого всё имущество компании («конкурсная масса») будет оценено и продано на торгах. Фактически это означает ликвидацию предприятия в его нынешнем виде.
- Кому именно «Башкиравтодор» должен больше всего денег?
Среди более чем 200 кредиторов есть несколько ключевых игроков. Одним из крупнейших является Сбербанк, чьи требования превышают 1,9 млрд рублей. Также в числе значимых кредиторов фигурируют компании «Сколхимпром», «АГ-Бизнесгрупп», «Аквамак-Процессинг» и предпринимательница Айгуль Губаева, чьи совокупные требования составляют сотни миллионов рублей.
- Получается, что компания, которая сама банкрот, пытается банкротить своего кредитора?
Да, в этой истории есть и такой парадоксальный поворот. «Башкиравтодор», уже находясь в процедуре банкротства, сам подал иск о признании несостоятельным одного из своих крупнейших партнёров и кредиторов — уфимскую компанию «Сколхимпром». Это может быть юридической тактикой для урегулирования взаимных долгов и претензий.
- Что теперь будет с сотрудниками и дорожной техникой компании?
В процессе конкурсного производства конкурсный управляющий проведёт инвентаризацию всех активов, включая тысячи единиц дорожной техники, асфальтобетонные заводы и производственные базы. Всё это имущество будет продано с аукционов для погашения долгов. Судьба сотрудников будет решаться в соответствии с трудовым законодательством: им должны выплатить задолженность по зарплате в первоочередном порядке, но большинство из них, скорее всего, будут уволены.
- В чём именно обвиняют бывшего директора Ильдара Юланова?
Уголовное дело против бывшего гендиректора гораздо масштабнее, чем просто хищение 90 млн рублей. По версии следствия, при реконструкции дорог, включая трассу «Бирск — Тастуба — Сатка» и улицу Пугачева в Уфе, он вместе с сообщниками заключал фиктивные договоры с подконтрольными фирмами на перевозку стройматериалов. Работы фактически не выполнялись, а деньги выводились и присваивались. Общая сумма хищений по делу оценивается более чем в 152 млн рублей. Сам Юланов в ходе следствия признался в хищении 1,2 млн рублей и даже возместил ущерб, отдав свои часы Rolex.
- Как государственная компания вообще могла дойти до такого состояния?
Это результат целого комплекса проблем, копившихся годами.
Убыточные контракты: Финансовые показатели резко ухудшились после убытков по крупному контракту на строительство трассы Бирск — Тастуба — Сатка.
Рост цен: Компания пострадала от резкого удорожания стройматериалов, которое не было заложено в сметы.
Возможные хищения: На фоне финансовых трудностей разворачивались уголовные дела о хищениях, что говорит о вероятном неэффективном управлении и коррупции.
Огромные долги: Кредиторская задолженность компании росла как снежный ком, увеличившись с 8,7 млрд в 2022 году до 12,3 млрд рублей к началу 2025 года. Попытки властей «залить» проблемы деньгами через докапитализацию не помогли.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.