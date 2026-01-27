Башгидромет обнаружил в воздухе Уфы превышение трех химикатов в выходные

Башгидрометцентр опубликовал отчет за 23–25 января. В северной промзоне зафиксировано превышение норм по сероводороду, этилбензолу и изопропилбензолу.

С 23 по 25 января автоматическая станция контроля в Черниковке фиксировала выбросы этилбензола, сероводорода и изопропилбензола. Максимальная концентрация вредных веществ превысила норму в 3,6 раза. Данные опубликованы в отчете Башгидромета.

Замеры проводили на посту по улице Ульяновых, 57. В пятницу, 23 января, датчики показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 1,6 раза. В тот же день содержание изопропилбензола оказалось выше нормы в 2,2 раза.

В субботу, 24 января, воздух соответствовал нормативам. Однако в воскресенье, 25 января, на той же станции зафиксировали резкий скачок уровня этилбензола — концентрация превысила допустимую в 3,6 раза.

Чем это опасно

Найденные вещества токсичны и влияют на самочувствие. Изопропилбензол при вдыхании вызывает головокружение и сонливость, а при длительном воздействии вредит печени и почкам. Сероводород раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, угнетает нервную систему. Этилбензол (относится к 4-му классу опасности) провоцирует слабость, головную боль и тошноту.

Справка

Выбросы в северной части Уфы фиксируют весь январь 2026 года. Накануне выходных, 22 января, на улице Ульяновых уровень изопропилбензола превышал норму в 3,1 раза, а на улице Минской обнаружили избыток диоксида азота.

Неделей ранее, 17 января, экологи сообщили о превышении ПДК по сероводороду в 4,4 раза. В середине месяца, 13 и 14 января, концентрация изопропилбензола достигала критической отметки в 4,5 ПДК, что специалисты квалифицировали как «высокий уровень загрязнения».