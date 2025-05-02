Автоперевозчик добавит полсотни автобусов на родительский день

К Дню поминовения и почитания «Башавтотранс» выведет на линию около 50 дополнительных автобусов. Об этом только что рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Вот расписание автобусов:

Нормально доехать до могил родственников можно будет в родительскую субботу. В этом году она выпадает на 3 мая. На самих кладбищах тоже готовятся к наплыву посетителей — организуют субботники и вывоз мусора.

— Спасибо за организацию транспорта! Для пожилых людей это особенно важно, — написала в соцсетях Гульназ А.