Главная » Новости
30

«Башавтотранс» бросает силы на кладбища

Автоперевозчик добавит полсотни автобусов на родительский день
мужчина на кладбище
©Радий Хабиров | Телеграм

К Дню поминовения и почитания «Башавтотранс» выведет на линию около 50 дополнительных автобусов. Об этом только что рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Вот расписание автобусов:

расписание автобусов
©Башавтотранс
расписание автобусов
©Башавтотранс

Нормально доехать до могил родственников можно будет в родительскую субботу. В этом году она выпадает на 3 мая. На самих кладбищах тоже готовятся к наплыву посетителей — организуют субботники и вывоз мусора.

— Спасибо за организацию транспорта! Для пожилых людей это особенно важно, — написала в соцсетях Гульназ А.

— Каждый год ездим всей семьёй. Спасибо властям за организацию субботников и вывоз мусора — кладбища должны быть в порядке в такой день, — комментирует Мария В.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.