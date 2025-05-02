К Дню поминовения и почитания «Башавтотранс» выведет на линию около 50 дополнительных автобусов. Об этом только что рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.
Вот расписание автобусов:
Нормально доехать до могил родственников можно будет в родительскую субботу. В этом году она выпадает на 3 мая. На самих кладбищах тоже готовятся к наплыву посетителей — организуют субботники и вывоз мусора.
— Спасибо за организацию транспорта! Для пожилых людей это особенно важно, — написала в соцсетях Гульназ А.
— Каждый год ездим всей семьёй. Спасибо властям за организацию субботников и вывоз мусора — кладбища должны быть в порядке в такой день, — комментирует Мария В.