Банкротящийся застройщик проиграл суд за квартал в центре Уфы

Портал Уфа1 сообщает о судебном фиаско крупного застройщика региона. 21 июня апелляционная инстанция поставила жирную точку в деле «Востокнефтезаводмонтажа» против мэрии столицы Башкирии.

ВНЗМ требовал продления соглашения на развитие квартала между проспектом Салавата Юлаева и сквером у монумента Дружбы. Однако судьи в двух инстанциях единогласно отвергли претензии компании-банкрота.

Застройщик получил лакомый кусок земли еще в 2013-м, но за десять лет сумел лишь поставить заборы и частично отсыпать территорию. Когда срок истек в 2023 году, руководство обратилось за продлением, но получило от чиновников категоричное «нет».

Представители ВНЗМ оправдывались отсутствием ливневки на Бехтерева, но суд не купился на эти отговорки. Выяснилось, что с проблемой к властям обратились только в 2017-м — через четыре года после старта проекта.

Компания, основанная в мае 2002 года, когда-то входила в топ застройщиков Башкирии. Среди акционеров числились бизнесмены Фаниль Хуснутдинов, Халит Бикмухаметов, Михаил Шестопалов и Владимир Рузанов, но долги похоронили амбициозные планы.

В прошлом году мэрия уже объявила поиск нового подрядчика для развития злополучного квартала. Теперь судебное решение окончательно закрывает дорогу ВНЗМ к этому лакомому куску уфимской земли.