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Банкротящийся застройщик проиграл суд за квартал в центре Уфы

©администрация Уфы

Портал Уфа1 сообщает о судебном фиаско крупного застройщика региона. 21 июня апелляционная инстанция поставила жирную точку в деле «Востокнефтезаводмонтажа» против мэрии столицы Башкирии.

ВНЗМ требовал продления соглашения на развитие квартала между проспектом Салавата Юлаева и сквером у монумента Дружбы. Однако судьи в двух инстанциях единогласно отвергли претензии компании-банкрота.

Застройщик получил лакомый кусок земли еще в 2013-м, но за десять лет сумел лишь поставить заборы и частично отсыпать территорию. Когда срок истек в 2023 году, руководство обратилось за продлением, но получило от чиновников категоричное «нет».

Представители ВНЗМ оправдывались отсутствием ливневки на Бехтерева, но суд не купился на эти отговорки. Выяснилось, что с проблемой к властям обратились только в 2017-м — через четыре года после старта проекта.

Компания, основанная в мае 2002 года, когда-то входила в топ застройщиков Башкирии. Среди акционеров числились бизнесмены Фаниль Хуснутдинов, Халит Бикмухаметов, Михаил Шестопалов и Владимир Рузанов, но долги похоронили амбициозные планы.

В прошлом году мэрия уже объявила поиск нового подрядчика для развития злополучного квартала. Теперь судебное решение окончательно закрывает дорогу ВНЗМ к этому лакомому куску уфимской земли.

Сколько должен ВНЗМ и кому?
Почему компанию признали банкротом только сейчас?
Что будет с имуществом компании?
Что за лакомый кусок земли потерял ВНЗМ?
Почему за 10 лет ничего не построили?
Кто теперь будет застраивать квартал?
Кто стоит за ВНЗМ?
Есть ли уголовные дела против руководства?
Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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