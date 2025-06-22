Банкротящийся застройщик проиграл суд за квартал в центре Уфы

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Портал Уфа1 сообщает о судебном фиаско крупного застройщика региона. 21 июня апелляционная инстанция поставила жирную точку в деле «Востокнефтезаводмонтажа» против мэрии столицы Башкирии.
ВНЗМ требовал продления соглашения на развитие квартала между проспектом Салавата Юлаева и сквером у монумента Дружбы. Однако судьи в двух инстанциях единогласно отвергли претензии компании-банкрота.
Застройщик получил лакомый кусок земли еще в 2013-м, но за десять лет сумел лишь поставить заборы и частично отсыпать территорию. Когда срок истек в 2023 году, руководство обратилось за продлением, но получило от чиновников категоричное «нет».
Представители ВНЗМ оправдывались отсутствием ливневки на Бехтерева, но суд не купился на эти отговорки. Выяснилось, что с проблемой к властям обратились только в 2017-м — через четыре года после старта проекта.
Компания, основанная в мае 2002 года, когда-то входила в топ застройщиков Башкирии. Среди акционеров числились бизнесмены Фаниль Хуснутдинов, Халит Бикмухаметов, Михаил Шестопалов и Владимир Рузанов, но долги похоронили амбициозные планы.
В прошлом году мэрия уже объявила поиск нового подрядчика для развития злополучного квартала. Теперь судебное решение окончательно закрывает дорогу ВНЗМ к этому лакомому куску уфимской земли.
Сколько должен ВНЗМ и кому?
Общая задолженность «Востокнефтезаводмонтажа» превышает 10 миллиардов рублей. Крупнейшие кредиторы — Газпромбанк с требованиями на 3,3 миллиарда рублей и «Роспан Интернешнл» (дочка «Роснефти») с долгом 2,4 миллиарда рублей. Еще 3,5 миллиарда компания должна поставщикам и подрядчикам, 340 миллионов — зарплата 2254 работникам, плюс 1,1 миллиарда налогов в бюджет.
Почему компанию признали банкротом только сейчас?
Процедура банкротства ВНЗМ растянулась на два с половиной года. Дело возбудили еще в октябре 2022 года, но сначала ввели процедуру наблюдения. В январе 2025-го кредиторы окончательно отказались от финансового оздоровления и потребовали банкротства. Суд вынес решение только 29 апреля 2025 года, открыв конкурсное производство на полгода.
Что будет с имуществом компании?
Имущество ВНЗМ пойдет с молотка через электронные торги. Конкурсный управляющий Игорь Ковалев должен сформировать конкурсную массу, провести оценку активов и организовать аукционы. Вырученные средства распределят между кредиторами согласно очередности. Уже сейчас против компании ведется около 3 тысяч исполнительных производств на 2,14 миллиарда рублей.
Что за лакомый кусок земли потерял ВНЗМ?
Речь идет о престижном квартале между проспектом Салавата Юлаева и сквером у монумента Дружбы в историческом центре Уфы. Участок включает территорию между улицами Коммунистической, Посадской, Октябрьской Революции. Здесь планировалась масштабная застройка с жилыми комплексами высотой до 39-48 этажей.
Почему за 10 лет ничего не построили?
ВНЗМ получил договор на развитие квартала в 2013 году, но за десятилетие сумел лишь поставить заборы, частично отсыпать территорию и начать вырубку зеленых насаждений. Компания оправдывалась отсутствием ливневой канализации на улице Бехтерева, но к властям с этим вопросом обратилась только в 2017 году — через четыре года после старта проекта.
Кто теперь будет застраивать квартал?
В 2024 году мэрия уже объявляла поиск нового подрядчика для развития квартала. В марте 2025-го мэр Ратмир Мавлиев подписал постановление о проектировании застройки соседнего участка за монументом Дружбы — его получила компания «Ар-Рахман», связанная с депутатом Горсовета Русланом Зайнуллиным.
Кто стоит за ВНЗМ?
Компания принадлежит предпринимателям Фанилю Хуснутдинову и Халиту Бикмухаметову, который одновременно является генеральным директором. Контроль осуществляется через принадлежащие им фирмы «Трест», «Управление-5», «Управление-15» и «М-Сервис». У Башкирии есть право «золотой акции» в компании.
Есть ли уголовные дела против руководства?
Да, против генерального директора Халита Бикмухаметова возбуждено уголовное дело по статье о невыплате зарплаты. Ему грозит до трех лет лишения свободы за задержку выплат 2,7 тысячи сотрудникам на сумму свыше 468 миллионов рублей с января 2022 по июнь 2023 года. Бикмухаметов вину не признает.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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