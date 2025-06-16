Банкрот отсудил миллионы: «Башкиравтодор» выбил 57,7 млн с должника

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск АО «Башкиравтодор» к компании «Сколхимпром», постановив взыскать с ответчика 57,7 миллиона рублей. Решение касается двух договоров, по которым образовалась задолженность.

Судьи признали претензии обоснованными, но скорректировали изначальную сумму требований. Первоначально истец требовал 58 миллионов, однако суд указал на некорректный расчёт неустойки и уменьшил взыскание до 57,7 миллиона.

Победа в арбитраже стала редкой удачей для дорожного подрядчика, который находится в глубоком финансовом кризисе. С мая 2024 года в отношении «Башкиравтодора» действует процедура наблюдения в рамках банкротства.

Общая задолженность предприятия может превышать 8,5 миллиарда рублей, а только налоговая служба требует с компании 676 миллионов. По итогам 2023 года организация понесла рекордные убытки в 4,1 миллиарда при выручке 12,7 миллиарда рублей.

Крупнейший дорожный подрядчик республики основан в 2010 году путём акционирования госпредприятия и имеет 46 филиалов. Учредителем выступает Минземимущества Башкортостана, которое с 2020 года ежегодно докапитализировало компанию.

Арбитражный суд ранее запретил приватизацию «Башкиравтодора», удовлетворив заявление кредитора «Аквамак-процессинг» с требованиями на 446,2 миллиона рублей. Решение заблокировало планы властей по продаже 59,33% акций госпредприятия.