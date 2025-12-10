Банки РФ утвердили бессрочный режим работы для карт «Мир»

Совет участников рынка и Национальная система платёжных карт (НСПК) приняли решение сделать бессрочным использование карт «Мир», у которых формально истек срок действия.

В пресс-службе оператора подтвердили, что держатели таких карт смогут пользоваться ими в прежнем режиме, а перевыпуск пластикового носителя теперь будет происходить по желанию клиента, а не в обязательном порядке.

Инициатива направлена на повышение удобства пользователей и оптимизацию нагрузки на банковские отделения. Практика продления сроков действия карт была успешно протестирована в предыдущие годы, и специалисты не выявили технических препятствий для закрепления этого режима на постоянной основе для большинства операций.

Однако для карт с истекшим сроком действия предусмотрен план поэтапного ограничения отложенных операций, которые совершаются без моментальной связи с банком. Согласно стратегии, доля таких транзакций должна снизиться до 2,5% к 2028 году, а к 2030 году их планируют полностью исключить. Это коснется, в частности, оплаты проезда в транспорте или покупок на борту самолетов, где терминалы работают в офлайн-режиме.

Специалисты по безопасности напоминают, что бессрочный режим работы требует от клиентов повышенной внимательности. В случае утери или кражи карты, даже если срок, указанный на лицевой стороне, уже прошел, необходимо немедленно заблокировать счет, так как технически карта остается активным платежным инструментом.

Ранее практика автоматического продления карт была введена как временная мера в период пандемии, чтобы снизить необходимость посещения офисов банков. Опыт показал востребованность данной услуги, что и послужило основанием для изменения правил платежной системы.

На фоне либерализации правил для карт «Мир», ситуация с картами ушедших из России международных систем Visa и Mastercard складывается иначе. Как сообщал сайт «Ньюс-Баш», банки рассматривают возможность постепенного прекращения обслуживания просроченных карт этих систем из-за истечения сертификатов безопасности чипов. Владельцам таких карт рекомендуется планово заменить их на национальные платежные инструменты.

Позиции национальной системы на рынке продолжают укрепляться: по данным на 2025 год, эмиссия карт «Мир» превысила 400 миллионов штук. Согласно статистике Центробанка, на долю национальной платежной системы приходится существенная часть всех внутрироссийских транзакций.