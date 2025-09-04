Банк в Башкирии наказали на 500 тысяч рублей за навязчивую СМС-рассылку

Банк «Уралсиб» оштрафовали на 500 тысяч рублей за рекламное СМС жителю Башкирии. Антимонопольщики признали рассылку незаконной.

Банк «Уралсиб» наказали рублем из-за одного рекламного сообщения. Как сообщили в башкирском УФАС, причиной штрафа стала жалоба жителя республики, которому без его согласия прислали СМС с предложением оформить кредитную карту.

По закону о рекламе, рассылать подобные сообщения можно только с предварительного согласия клиента. «Уралсиб» же не смог предоставить доказательств, что получал такое разрешение. Банк пытался сослаться на анкету, подписанную клиентом ещё в 2009 году, но ведомство этот довод отклонило.

В итоге финансовая организация получила предписание и штраф в размере 500 тысяч рублей. Впрочем, «Уралсиб» решил не затягивать с выплатой и воспользовался 50-процентной скидкой, погасив половину суммы в течение 20 дней.

Представители УФАС подчеркнули, что согласие на обработку персональных данных и согласие на получение рекламы — это две разные вещи. Включение пункта о рекламе в договор на обслуживание без возможности отказа нарушает принцип добровольности.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда банки в Башкирии попадают под санкции за спам. По данным РБК Уфа, ранее за аналогичные нарушения уже штрафовали другие крупные финансовые организации.

Эксперты считают, что такие штрафы вряд ли остановят банки. Потенциальная выгода от массовых рассылок для них может оказаться гораздо выше, чем единичные взыскания. Реальный эффект может дать только значительное ужесточение ответственности за подобные нарушения.

Сам «Уралсиб», основанный в Уфе, а ныне зарегистрированный в Москве, занимает 16-е место в рейтинге кредитных организаций России по размеру активов. Похоже, даже крупным игрокам иногда приходится платить за излишнюю навязчивость.