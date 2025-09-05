Ay Yola показали клип на новую песню, где Урал-батыр усмиряет быка-монстра

Башкирские этно-электронщики Ay Yola дропнули клип Ugez. В основе — битва Урал-батыра с быком-монстром, где добро эпично побеждает в поединке.

Искривлённые рога и раздвоенные копыта — таким стал итог поединка для гигантского быка из башкирского эпоса. О новом прочтении древней легенды поведали сами музыканты из Ay Yola, представившие 5 сентября клип на трек Ugez.

В основе визуала лежит сюжет из сказания «Урал-батыр». Согласно ему, злой правитель Катила наслал на героя огромное чудовище. Этот бой символизирует выбор света перед лицом кромешной тьмы.

Монстр угрожал батыру страшной расправой, однако тот оказался куда сильнее. В тяжёлом противоборстве мощь быка была сломлена, а сам он повержен.

Победитель решил проявить милосердие, оставив животное в живых. С тех пор его искалеченный облик и вечная служба людям стали напоминанием о поражении.

Сами артисты, чей сингл вышел ещё 27 августа, объясняют идею просто. Их композиция о том, что добро всегда докажет своё превосходство. Схватка батыра с быком — почти как библейский сюжет на башкирский лад, где вера в светлое оказывается решающей силой.

Поклонники, судя по всему, работу тоже оценили. В соцсетях люди пишут, что группа не перестаёт их удивлять. Фанаты отметили отличное сочетание мужества и нежности, а также похвалили режиссёрское видение.

Релиз Ugez — лишь часть большой работы коллектива в 2025 году. Музыканты активно гастролируют, превратив эпос «Урал-батыр» в масштабное мультимедийное шоу, которое планируют показать в 22 городах России.

К слову, размах у Ay Yola не только гастрольный. Их предыдущий клип на песню Yola, вышедший в июне этого года, снимался сразу в трёх странах — Узбекистане, Казахстане и России, охватив локации от Якутии до Башкортостана.