Автолюбители в Башкирии получили скидки: Chery и Omoda упали в цене

Платформа «Авито Авто» опубликовала данные о ценовой динамике на новые машины среди покупателей в Башкирии в мае. Больше всего просели модели китайских брендов, которые активно борются за местный рынок.

Лидером по снижению стоимости оказался Chery Tiggo 4 Pro — его цена упала на 13,2% за год. Второе место досталось кроссоверу Omoda C5 с падением на 8,7%. Эти модели стали настоящими хитами среди башкирских автолюбителей благодаря агрессивной ценовой политике.

Весь бренд GAC продемонстрировал рекордное снижение — минус 36,2% за двенадцать месяцев. Omoda в целом подешевел на 7,7%, Jetour сбросил 3,3%, а отечественная Lada Granta Cross стала доступнее на 3%.

Руководитель продаж «Авито» Артем Хомутинников объяснил тенденцию жесткой конкуренцией между дилерами. Продавцы вынуждены снижать наценки, чтобы привлечь клиентов в условиях переполненных складов.

Ситуация в Башкирии отражает общероссийские тренды автомобильного рынка. По данным агентства «Автостат», средняя цена нового автомобиля в марте 2025 года составила 3,11 млн рублей — это на 8% меньше, чем годом ранее. На складах дилеров скопилось около 350 тысяч машин 2023 года выпуска, которые требуют срочной реализации.

Продажи новых легковушек в Башкирии за январь-апрель 2025 года упали на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 9 623 штуки. При этом иномарки теряли популярность быстрее отечественных брендов — минус 33% против 17% соответственно.