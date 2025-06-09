Главная » Новости
23

Автолюбители в Башкирии получили скидки: Chery и Omoda упали в цене

©rutube

Платформа «Авито Авто» опубликовала данные о ценовой динамике на новые машины среди покупателей в Башкирии в мае. Больше всего просели модели китайских брендов, которые активно борются за местный рынок.

Лидером по снижению стоимости оказался Chery Tiggo 4 Pro — его цена упала на 13,2% за год. Второе место досталось кроссоверу Omoda C5 с падением на 8,7%. Эти модели стали настоящими хитами среди башкирских автолюбителей благодаря агрессивной ценовой политике.

Весь бренд GAC продемонстрировал рекордное снижение — минус 36,2% за двенадцать месяцев. Omoda в целом подешевел на 7,7%, Jetour сбросил 3,3%, а отечественная Lada Granta Cross стала доступнее на 3%.

Руководитель продаж «Авито» Артем Хомутинников объяснил тенденцию жесткой конкуренцией между дилерами. Продавцы вынуждены снижать наценки, чтобы привлечь клиентов в условиях переполненных складов.

Ситуация в Башкирии отражает общероссийские тренды автомобильного рынка. По данным агентства «Автостат», средняя цена нового автомобиля в марте 2025 года составила 3,11 млн рублей — это на 8% меньше, чем годом ранее. На складах дилеров скопилось около 350 тысяч машин 2023 года выпуска, которые требуют срочной реализации.

Продажи новых легковушек в Башкирии за январь-апрель 2025 года упали на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 9 623 штуки. При этом иномарки теряли популярность быстрее отечественных брендов — минус 33% против 17% соответственно.

цены на автомобили
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.