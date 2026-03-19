Автобусные экскурсии в Башкирии подорожали на 14% за месяц

Башстат подвёл итоги февраля — одни направления значительно выросли в цене, другие стали дешевле.

По данным Башстата, в феврале 2026 года стоимость автобусных экскурсий из республики увеличилась на 14,1% относительно января. Это наибольший рост среди всех туристических направлений региона. Об этом сообщает издание Ufatime.

Турция и Египет: зарубежные туры тоже дорожают

Зарубежный отдых тоже требует больше расходов. Цены на путёвки в Турцию повысились на 6,2%, туры в Египет подорожали на 4%. Экскурсионные маршруты по России поднялись на 2,7%. Санаторные путёвки в Башкирии выросли на 3,1%.

Чёрное море и дома отдыха подешевели

При этом не все направления показали рост. Отдых на Черноморском побережье России подешевел на 9,5%. Проживание в домах отдыха республики снизилось на 5,8%.

Как менялись цены на туры в январе 2026 года

В январе 2026 года Башстат фиксировал иную картину: туры в страны Закавказья, ОАЭ и Турцию тогда дешевели на 2,7–3,7%, тогда как экскурсионные поездки по России уже показывали рост на 3,8%. Туры в Египет в начале года увеличились на 1,4%.

Ноябрь 2025: Черноморское побережье дешевело на 17%

В ноябре 2025 года цены на отдых на Черноморском побережье снизились на 17,1%, а зарубежные направления — Турция, Египет и ОАЭ — подешевели на 3,8–13,5%.

Туристический налог в Башкирии: 100 рублей в сутки

С 2026 года в ряде населённых пунктов Башкирии начал действовать туристический налог. В Николо-Берёзовке и Дюртюлях гостиницы отчисляют в бюджет 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки.