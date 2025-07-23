Аудит вскрыл: «Почта России» держала пенсионные деньги на счетах для получения дохода

Счётная палата подозревает «Почту России» в нехитрой схеме. Деньги для пенсионеров могли придерживать на счетах ради дохода, пока выплаты задерживали до 20 дней ©News-bash
«Почта России», похоже, нашла способ делать деньги буквально из воздуха, а точнее — из пенсионных денег. По данным газеты «Ведомости», которая ссылается на аудит Счётной палаты, госоператора заподозрили в уводе целевых средств на банковские счета для получения дополнительного дохода.
Схема выглядела так: деньги, предназначенные для выплат пенсий и пособий, не сразу отправлялись адресатам, а какое-то время «работали» на счетах, принося компании прибыль. Социальный фонд России подтвердил, что за последние четыре года зафиксировал 136 случаев, когда пенсии доставляли с опозданием от одного до двадцати дней.
Пока выплаты задерживались, сама «Почта» жила на широкую ногу. Вместо того чтобы вкладываться в ремонт отделений и развитие инфраструктуры, компания потратила более 1,5 млрд рублей на спонсорство, в том числе футбольных команд, и свыше 600 млн — на пиар в медиа и соцсетях. Деньги пенсионеров превратились в своего рода пиар-топливо для улучшения имиджа.
Сами почтовики с обвинениями не согласны. Они уверяют, что доставляют почти 99% выплат вовремя, а задержки — это единичные случаи. По их словам, крупные суммы на счетах в конце года были нужны для обеспечения выплат в длинные новогодние праздники, когда банки и госучреждения отдыхают.
Счётная палата после вскрывшихся фактов рекомендовала правительству придумать механизм компенсации для людей за несвоевременную доставку денег. Однако в Госдуме к идее отнеслись с прохладцей, опасаясь, что получатели могут начать злоупотреблять таким правом.
- Как именно «Почта России» объясняет наличие огромных сумм на счетах? Только новогодними праздниками?
Нет, не только. Официальная позиция компании заключается в том, что все деньги, полученные от Социального фонда, хранятся на специальных счетах, которые регулируются положением Центрального банка РФ. По их словам, использовать эти средства для извлечения прибыли технически невозможно . Кроме того, в «Почте» указывают и на другие причины задержек: отсутствие получателя по адресу доставки, чрезвычайные ситуации или региональная специфика, например, сложные погодные условия .
- Это единичный скандал или у «Почты России» есть и другие финансовые проблемы?
К сожалению, это лишь верхушка айсберга. Тот же аудит Счётной палаты выявил общую неэффективность управления и убыточность компании. Долги «Почты России» с 2020 по 2024 год выросли на 70% и превысили 128 миллиардов рублей. На фоне этих данных Счётная палата направила обращения в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службу для дальнейшей проверки. Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев также отмечал, что тарифы компании критически не соответствуют рыночным реалиям при непропорционально высоких требованиях к ней.
- На что именно ушли 1,5 млрд рублей, которые компания потратила на спонсорство вместо развития?
Эти средства были направлены на спонсорскую и благотворительную помощь различным спортивным и иным организациям. Например, среди получателей поддержки были футбольные команды. Это вызвало особое недоумение у аудиторов, так как эти деньги могли пойти на ремонт и модернизацию почтовых отделений.
- Какие долгосрочные решения предлагают власти, кроме выплаты компенсаций?
Одно из ключевых предложений, которое прозвучало от аудиторов и было поддержано в Госдуме, — это лишение «Почты России» монополии на доставку пенсий и социальных пособий. По мнению экспертов, это создаст конкуренцию и может улучшить качество услуг для пенсионеров.
- Идею с компенсациями для пенсионеров за задержки окончательно похоронили?
Пока что она не нашла поддержки. После обсуждения результатов аудита профильный комитет Госдумы, приняв во внимание аргументы «Почты России», рекомендовал компании проработать предложения по сокращению числа задержек без введения механизма компенсации. Основные опасения депутатов связаны с тем, что такая система может спровоцировать злоупотребления со стороны самих получателей.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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