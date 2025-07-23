Аудит вскрыл: «Почта России» держала пенсионные деньги на счетах для получения дохода

Счётная палата подозревает «Почту России» в нехитрой схеме. Деньги для пенсионеров могли придерживать на счетах ради дохода, пока выплаты задерживали до 20 дней

«Почта России», похоже, нашла способ делать деньги буквально из воздуха, а точнее — из пенсионных денег. По данным газеты «Ведомости», которая ссылается на аудит Счётной палаты, госоператора заподозрили в уводе целевых средств на банковские счета для получения дополнительного дохода.

Схема выглядела так: деньги, предназначенные для выплат пенсий и пособий, не сразу отправлялись адресатам, а какое-то время «работали» на счетах, принося компании прибыль. Социальный фонд России подтвердил, что за последние четыре года зафиксировал 136 случаев, когда пенсии доставляли с опозданием от одного до двадцати дней.

Пока выплаты задерживались, сама «Почта» жила на широкую ногу. Вместо того чтобы вкладываться в ремонт отделений и развитие инфраструктуры, компания потратила более 1,5 млрд рублей на спонсорство, в том числе футбольных команд, и свыше 600 млн — на пиар в медиа и соцсетях. Деньги пенсионеров превратились в своего рода пиар-топливо для улучшения имиджа.

Сами почтовики с обвинениями не согласны. Они уверяют, что доставляют почти 99% выплат вовремя, а задержки — это единичные случаи. По их словам, крупные суммы на счетах в конце года были нужны для обеспечения выплат в длинные новогодние праздники, когда банки и госучреждения отдыхают.

Счётная палата после вскрывшихся фактов рекомендовала правительству придумать механизм компенсации для людей за несвоевременную доставку денег. Однако в Госдуме к идее отнеслись с прохладцей, опасаясь, что получатели могут начать злоупотреблять таким правом.