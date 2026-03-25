0
7 минут
Новости

Атака БПЛА нарушила авиасообщение между Уфой и Петербургом

Рейсы Nordwind Airlines и авиакомпании «Россия» перенесены на несколько часов
пассажиры в аэропорту
©Пресс-служба главы Башкирии

Атака беспилотников на Ленинградскую область привела к ограничениям в работе аэропорта Пулково — вылеты и прилёты по маршруту Уфа — Санкт-Петербург сдвинулись на несколько часов. Об этом сообщает Горобзор.

В ночь с 22 на 23 марта Ленинградская область подверглась масштабной атаке беспилотников. По данным Министерства обороны России, силы ПВО и РЭБ уничтожили свыше 70 беспилотников. Пулково ввёл ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Nordwind перенёс рейс из Петербурга в Уфу (вылет в 05:15) на 14:30, вечерний рейс (17:20) — на 18:25. Вылет Nordwind из Уфы в Петербург (06:15) сдвинулся на 12:10, рейс «России» (06:05) — на 14:05.

Аэропорт Уфы в прошлом неоднократно приостанавливал приём и отправку самолётов из-за угрозы атак беспилотников — в частности, 8 ноября 2025 года задержки затронули как минимум восемь рейсов.

По данным издания АиФ Уфа, пассажиры рейса авиакомпании «Россия» из Петербурга в Уфу не смогли вовремя вылететь: рейс, запланированный на вечер 22 марта, сначала перенесли на следующий день, а затем отменили в связи с введением режима «Ковёр».

По данным пресс-службы аэропорта Пулково, аэропорт работал в режиме временных ограничений воздушного пространства около 18 часов: авиакомпании отменили 48 рейсов, ещё свыше 80 были задержаны.

Похожие записи
0
23.03.2026
Новости

Хабиров: механизм отражения атак БПЛА в Башкирии полностью отлажен

Радий Хабиров
Глава республики назвал противодействие беспилотникам «рабочей рутиной» и отметил слаженную работу сил Минобороны и служб безопасности предприятий.
1
17.02.2026
Происшествия

Госкомитет по ЧС Башкирии объявил режим беспилотной опасности

солдат с пулеметом
В Башкирии 17 февраля введен режим опасности атаки БПЛА. Аэропорт Уфы ограничил полеты, жителям рекомендовано оставаться в помещениях. Хронология событий.
0
11.02.2026
Происшествия

В аэропорту Уфы на 11 часов задержали рейс в Казань из-за поломки самолета

аэропорт уфа с улицы
Вылет самолета из Уфы в Казань, запланированный на вечер, перенесли на утро следующего дня. Причиной изменения расписания стала техническая неисправность воздушного судна.
0
05.02.2026
Новости

В Башкирии запустят дроны для доставки лекарств в отдаленные села

гражданский бпла
В Башкортостане беспилотники начнут возить медикаменты и анализы в труднодоступные районы. Проект финансируется из фонда ОМС.
0
31.01.2026
Спецоперация

Гражданские специалисты из Башкирии в зоне СВО получат до 5 млн рублей за ранения

военный запускает бпла
Министерство труда и социальной защиты РФ представило проект документа, регламентирующего порядок выплат гражданским операторам БПЛА и специалистам связи, получившим ранения в ходе выполнения задач в зоне
0
30.01.2026
Новости

Враг бьет по котельным: Хабиров распорядился срочно защитить энергетику Башкирии

солдат с пулеметом
Глава республики Радий Хабиров в послании Курултаю поручил включить объекты тепло- и энергоснабжения в перечень защищаемых от атак БПЛА.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.