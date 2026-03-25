Атака БПЛА нарушила авиасообщение между Уфой и Петербургом

Рейсы Nordwind Airlines и авиакомпании «Россия» перенесены на несколько часов

Атака беспилотников на Ленинградскую область привела к ограничениям в работе аэропорта Пулково — вылеты и прилёты по маршруту Уфа — Санкт-Петербург сдвинулись на несколько часов. Об этом сообщает Горобзор.

В ночь с 22 на 23 марта Ленинградская область подверглась масштабной атаке беспилотников. По данным Министерства обороны России, силы ПВО и РЭБ уничтожили свыше 70 беспилотников. Пулково ввёл ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Nordwind перенёс рейс из Петербурга в Уфу (вылет в 05:15) на 14:30, вечерний рейс (17:20) — на 18:25. Вылет Nordwind из Уфы в Петербург (06:15) сдвинулся на 12:10, рейс «России» (06:05) — на 14:05.

Аэропорт Уфы в прошлом неоднократно приостанавливал приём и отправку самолётов из-за угрозы атак беспилотников — в частности, 8 ноября 2025 года задержки затронули как минимум восемь рейсов.

По данным издания АиФ Уфа, пассажиры рейса авиакомпании «Россия» из Петербурга в Уфу не смогли вовремя вылететь: рейс, запланированный на вечер 22 марта, сначала перенесли на следующий день, а затем отменили в связи с введением режима «Ковёр».

По данным пресс-службы аэропорта Пулково, аэропорт работал в режиме временных ограничений воздушного пространства около 18 часов: авиакомпании отменили 48 рейсов, ещё свыше 80 были задержаны.