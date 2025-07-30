Заёмщики обанкротившегося ПромТрансБанка получили неожиданную поблажку от АСВ

Заёмщикам обанкротившегося уфимского ПромТрансБанка временно отменили штрафы и пени за просрочку по кредитам

Заёмщики рухнувшего уфимского ПромТрансБанка получили временное послабление. Агентство по страхованию вкладов, которое сейчас управляет делами лопнувшего банка, объявило о приостановке начисления штрафов и пеней за просрочку платежей. Эта «кредитная амнистия» продлится с 24 по 31 июля 2025 года, пишет РБК-Уфа.

Как пояснили в АСВ, мера эта вынужденная. Клиенты банка столкнулись с техническими сложностями при попытке внести очередной платёж через другие кредитные организации. Чтобы решить проблему, агентство уже 29 июля открыло дополнительный счёт для погашения кредитов. Его реквизиты должны появиться на сайте АСВ не позднее 30 июля. Важно отметить, что проценты по кредитам продолжают начисляться в обычном режиме.

Это уже вторая подобная передышка для клиентов ПТБ. Первый мораторий на штрафы действовал с 15 апреля по 15 мая, сразу после отзыва у банка лицензии.

Вся эта ситуация разворачивается на фоне громкого банкротства последнего самостоятельного банка Башкирии. Арбитражный суд признал его несостоятельным 23 июля. Спустя время вскрылась гигантская недостача в 6,08 миллиарда рублей, основная часть которой пришлась на сомнительные сделки РЕПО.

Причиной краха, по версии ЦБ, стали неоднократные нарушения антиотмывочного законодательства. Тем временем АСВ продолжает выплачивать страховку вкладчикам: из 5,6 млрд рублей обязательств на 29 июля выплачено уже 5,3 млрд, или 93,3%.