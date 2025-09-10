Арочный мост через Белую в Уфе откроют для движения в октябре

Уфимский арочный мост через Белую, закрытый с 2017 года, наконец-то запустят для машин. Глава Минтранса Башкирии пообещала открыть движение в октябре, хотя полная сдача объекта и сдвинулась на 2026 год.

Движение по многострадальному арочному мосту через Белую обещают открыть в октябре. Такую новость сообщила министр транспорта республики Любовь Минакова.

Готовность объекта достигла 90%. И хотя финальные штрихи строители будут наводить до 2026 года, на трафик это уже не повлияет. По словам министра, еще весной конструкция была в разобранном состоянии, а теперь пролетное строение полностью смонтировано.

Сейчас специалисты наносят гидроизоляцию, а вскоре начнут укладывать свежий асфальт. После этого установят барьеры, перила, судовую сигнализацию и смонтируют опоры освещения. Легендарную арку, ставшую одним из символов Уфы, сохранили в первозданном виде.

Реанимация моста-пенсионера была жизненно необходима. Его закрыли для движения еще в 2017 году, так как ездить по нему стало попросту небезопасно. Сооружение 1956 года постройки отработало 66 лет вместо проектных 50, и его износ к началу работ превышал 57%.

Сама реконструкция стартовала в 2022 году, и сдать объект планировали раньше. Однако сроки сдвинулись, а стоимость работ подросла с 3,9 до 4,6 миллиарда рублей. За это время рабочие реконструировали девять старых опор и возвели две новые.

Проект оказался по-настоящему масштабным. Например, металлоконструкции для нового пролетного строения, общим весом около 3000 тонн, доставляли с заводов Тюмени и Кургана. Демонтаж старых конструкций тоже был уникальной операцией, для которой привлекали узкопрофильных специалистов со всей России.

Несмотря на открытие движения осенью, окончательная сдача объекта официально перенесена на 30 июня 2026 года. Этот срок, как и итоговая цена в 4,6 миллиарда рублей, был зафиксирован в дополнительном соглашении к госконтракту, заключенном в мае 2025 года.