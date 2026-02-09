Аренда квартир возле вузов Уфы подорожала до 28 тысяч рублей

Эксперты рынка недвижимости определи цены на аренду жилья рядом с вузами. Средняя стоимость однокомнатной квартиры составила 28 тысяч рублей.

Снимать однокомнатную квартиру рядом с университетом в Уфе стало дороже: средняя ставка достигла 28 200 рублей. Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» изучили цены на жилье в пешей доступности от вузов в январе 2026 года и сравнили их с показателями соседних регионов.

Сколько стоят квартиры и комнаты для студентов

За студию рядом с учебным корпусом собственники просят в среднем 24 400 рублей в месяц. Полноценная однокомнатная квартира обойдется дороже — 28 200 рублей. Итоговая сумма зависит от ремонта и состояния дома: минимальные ставки начинаются от 13 000 рублей за скромные варианты, а за свежий ремонт придется платить до 45 000 рублей.

Дешевле всего снимать комнату. В январе 2026 года средняя цена закрепилась на уровне 11 300 рублей. За год этот формат жилья подорожал почти на 4%. Уфа попала в число городов, где цены на комнаты растут, хотя во многих других мегаполисах ставки на такое жилье снижаются.

Почему цены растут при избытке предложений

Арендодатели подняли цены, несмотря на рост конкуренции. К началу 2026 года количество свободных квартир в городе выросло на 28%, однако средний чек аренды не снизился, а увеличился на 5%. Рынок перенасыщен предложениями, но собственники не готовы уступать в цене.

В соседних регионах Приволжского округа жилье доступнее. Например, в Кирове и Ульяновске аналогичные квартиры сдают в среднем за 23 000 рублей. Студенты в этих городах платят за аренду на 5–6 тысяч рублей меньше, чем в столице Башкирии.

Что делать арендаторам при ставке 30 тысяч рублей

Если вы планируете снимать жилье в одиночку, закладывайте в бюджет около 30 тысяч рублей ежемесячно (с учетом коммунальных услуг). Чтобы сэкономить, выгоднее кооперироваться с однокурсниками для совместной аренды «двушки» или искать комнату — это сократит расходы на жилье в 2–2,5 раза по сравнению с отдельной квартирой.

Динамика цен на аренду за 10 лет

Нынешние ставки почти вдвое превышают показатели десятилетней давности. В 2015–2016 годах комнату в Уфе сдавали за 6–8 тысяч рублей. За прошедшее время стоимость аренды росла быстрее, чем стипендии, превращая съем отдельного жилья из базовой потребности в существенную статью расходов.